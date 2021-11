Mærsk indfører vaccinekrav for kontoransatte

Ansatte hos A.P. Møller - Mærsk skal fremover være vaccinerede mod corona, hvis de ønsker at møde fysisk op på kontoret.

Det siger Søren Skou, der er topchef i virksomheden, til Berlingske.

Mærsk er den første større virksomhed i Danmark til at indføre kravet, der både vil gælde i Danmark og en række andre lande, skriver avisen.

I USA har præsident Joe Biden også indført vaccinekrav for alle offentligt ansatte ...

Biden har indført vaccinekrav for 100 millioner amerikanere og siger, at 'vores tålmodighed hænger i laser'.

Inden længe

Ifølge topchefen vil kravet om vaccination blive sat i værk 'inden for de næste tre måneder'.

Fordi det i nogle lande er svært at få fat i vacciner, vil det ikke komme til at gælde i alle lande.

- Vi må gøre det så besværligt som muligt for dem, der ikke er vaccinerede, og kræve test hele tiden. Men vi kan ikke lave en global regel om det, siger Søren Skou til Berlingske.

Grunden til, at virksomheden, der er Danmarks største, igangsætter det nu, er, at der ifølge denne er en bred viden om effektiviteten og sikkerheden ved coronavaccinerne.

Der vil ifølge topchefen være andre krav til de medarbejdere, der eksempelvis arbejder på havnene og i de lagerbygninger, der håndterer containerfragten.

Søren Skou siger også, at Mærsk gerne vil hjælpe med vaccinationer de steder i verden, hvor det kan være sværere at få medarbejderne til at lade sig vaccinere, skriver Berlingske.

Gælder ikke alle

Beslutningen vil desuden blive gennemført i overensstemmelse med lokal lovgivning og inden for de overenskomster, medarbejderne arbejder under.

Det skriver Mærsk videre i en udtalelse til avisen. Der kan også være situationer, hvor der vil blive taget særlige hensyn grundet helbredsmæssige årsager.

Hos andre store virksomheder vil der ikke blive stillet direkte vaccinekrav til de ansatte i Danmark.

Fra Carlsberg lyder det fra pressechef Nina Brønden Jakobsen, at de 'anerkender, at det er et personligt valg', når det kommer til at blive vaccineret, skriver Berlingske.

Coop og Danske Bank planlægger heller ikke at indføre vaccinekrav.

Mærsk har mere end 80.000 ansatte i 130 lande, fremgår det på virksomhedens hjemmeside.