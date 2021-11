Mærsk klar med milliardinvestering

I løbet af de kommende fem år vil Mærsk investere et tocifret milliardbeløb i lagerbygninger rundt omkring i Europa. Det skriver Børsen.

Dermed satser den danske koncern, som er bedst kendt for sine aktiviteter til vands, for alvor på også at udvide aktiviteterne på landjorden.

Det sker som led i en plan om at kunne levere en samlet transportpakke til kunderne.

- Det er en utrolig vigtig del af vores overordnede strategi, for det binder det hele sammen, siger Karsten Kildahl, som er Mærsks regionschef for Europa, til Børsen.

A.P. Møller-Mærsk har allerede i dag en række lagerbygninger i europæiske byer, men de fleste er placeret i havnene.

Samlet set havde Mærsk ved indgangen til 2021 lagerbygninger med et samlet areal på omkring 200.000 kvadratmeter.

De nye bygninger, som er en del af milliardsatsningen, skal ligge i tætbefolkede områder, og frem mod 2026 skal virksomhedens lagerkvadratmeter udvides til 1,5 millioner.