Mærsk kræver 300 millioner i erstatning

Mærsk kræver 300 millioner kroner fra rederiet Evergreen, efter at et af deres skibe for to år siden lå på tværs af Suezkanalen

Fredag bekræftede Mærsk, at de vil kræve erstatning fra rederiet Evergreen, hvis skib Ever Given strandede i Suezkanalen i marts 2021 og blokerede for trafikken.

Nu er der altså ifølge mediet ShippingWatch kommet et beløb på bordet.

Således kræver den danske koncern ifølge mediet 300 millioner kroner som erstatning for, at flere af gigantens containerskibe blev forsinket.

Artiklen fortsætter under videoen...

Hundredvis af skibe var strandet

Fredag bekræftede Mærsk-koncernen over for mediet Maritime Danmark, at de har rejst krav om erstatning.

- Det er korrekt, at Mærsk har rejst et krav mod Evergreen, skibets ejere og den tekniske manager ved Sø- og Handelsretten, fordi Mærsk led tab i forbindelse med Ever Givens blokering af Suezkanalen, sagde presseansvarlig i Mærsk Povl D. Rasmussen til mediet.

Evergreen-skibet Ever Given sad fast på tværs af kanalen i seks dage, hvilket forstyrrede international handel, fordi andre skibe ikke kunne krydse den vigtige handelsvej.

Mindst 400 skibe blev ifølge Maritime Danmark fanget i eller omkring Suezkanalen, hvilket havde store økonomiske konsekvenser.

ShippingWatch skriver, at Evergreen afviser at have et erstatningsansvar over for Mærsk.