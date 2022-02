Mærsk med historisk overskud

Aldrig før har et dansk selskab tjent så meget, som Mærsk har i 2021.

Overskuddet i den danske containervirksomhed lyder på hele 117,5 milliarder kroner. Det er rekord for både Mærsk og samtlige danske selskaber til dato.

Den altoverskyggende årsag til det rekordstore overskud er højere fragtrater i 2021.

Fragtrater fortæller, hvor mange penge Mærsk får for at sejle med containere for sine kunder. Jo højere fragtraterne er, jo mere bliver Mærsk altså betalt.

I 2021 er fragtraterne steget af flere årsager.

En af årsagerne er, at efterspørgslen på at få fragtet varer rundt i verden har været ekstraordinært stor under coronapandemien.

En anden årsag er, at der flere gange i løbet af 2021 har været forstyrrelser i den internationale skibsfart og godstransport.

De forhold har medvirket til at skrue fragtraterne i vejret - til glæde og til gavn for Mærsk.