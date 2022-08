Mærsk mister milliardhandel

Siden september sidste år har den danske rederigigant A.P. Møller-Mærsk forhandlet med et kinesisk firma, der ønskede at købe rederiets containerproducent, Maersk Container Industry (MCI).

Handlen er imidlertid gået i vasken, fordi den kinesiske køber har trukket sig i sidste øjeblik.

Det skriver Finans.

Handlen så ellers ud til at blive særdeles lukrativ for den danske rederikoncern, da køberen, China International Marine Containers, var villige til at betale over syv milliarder kroner for containerproducenten.

Den kinesiske køber er ejet af en stor konkurrent til Mærsk, det kinesiske Cosco Shipping, og China Merchants Group, der hører under det kinesiske transportministerie.

- Det er uheldigt, at transaktionen ikke kommer til at ske trods bestræbelserne fra begge parter, skriver Mærsks finansdirektør Patrick Jany i en pressemeddelelse.

Annonce:

Kokurrencemyndigheder på bagbenene

Ifølge Finans slap villigheden op for den kinesiske køber, da milliardhandlen stødte på modstræbende konkurrencemyndigheder, og det betød, at handlen ikke længere gav mening at gennemføre.

De tyske konkurrencemyndigheder har undersøgt handlen siden september 2021, men Mærsk fortæller ikke, hvorfor, eller hvem, der har haft modvilje mod at handlen blev gennemført.

Mærsk må derfor holde fast på containerproducenten lidt endnu, som også tidligere har forvoldt rederikoncernen problemer.

Fra 2013 til 2018 var selskabet en underskudsgivende forretning, hvor de i perioden tabte næsten to milliarder kroner.

Siden gennemgik selskabet en større sparerunde, hvor de fyrede et hav af medarbejdere og lukkede to fabrikker i Chile og Kina, hvilket har givet gode tal på bundlinjen.

I 2021 havde Maersk Container Industry et overskud på 237 millioner kroner.

Familien bag den store shipping-gigant kommer dog næppe til at kunne mærke det store milliard-tab - læs mere om deres overvældende rigdom her.