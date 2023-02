Mærsk sælger ud i Rusland

Rederikoncernen A.P. Møller-Mærsk har solgt to logistikcentre i Rusland som led i arbejdet på at forlade landet helt.

Det oplyser koncernen i en meddelelse mandag.

- Vi er glade for at have fundet en ny ejer til vores to logistikcentre i Rusland og dermed eksekvere på vores beslutning om at frasælge alle vores aktiver i lavet, siger Karsten Kildahl, kommerciel direktør i Mærsk, i meddelelsen.

- Under frasalgsprocessen har vi følt et stort ansvar over for de resterende 50 medarbejdere på de to steder, og vi er glade for, at de vil blive tilbudt ansættelse som en del af det nye setup.

De to logistikcentre befinder sig i henholdsvis Sankt Petersborg og havnebyen Novorossijsk. Handlen trådte endeligt i kraft fra fredag.

I forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine besluttede Mærsk sig for, at koncernen skulle trække sig helt fra landet.

Ifølge mediet Shippingwatch betyder frasalget, at den danske koncern nu er kommet af med alle sine aktiviteter på landjorden i Rusland.

Tilbage er fire slæbebåde, som man fortsat arbejder på at finde en løsning til, oplyser Mærsk til mediet.

I august sidste år annoncerede man desuden salget af ejerandelen i det russiske havneselskab Global Ports (GPI) på 30,75 procent.

Indtil videre har det russiske exit kostet et beløb svarende til 3,5 milliarder kroner, skriver Shippingwatch.

Mærsk er repræsenteret i over 130 lande og beskæftiger mere end 100.000 medarbejdere.

Tidligere i februar præsenterede man dansk erhvervslivs største overskud på et enkelt regnskabsår.

I 2022 lød indtjeningen på mere end 200 milliarder kroner.

Læs her, hvor rige Mærsk-arvingerne er i dag.