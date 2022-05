Mærsk slår rekorder: Bedste kvartalsregnskab nogensinde

Som varslet har høje priser på fragt af gods til søs skæppet ualmindelig mange kroner i kassen til A.P. Møller-Mærsk i årets første tre måneder.

I koncernens regnskab for første kvartal kan man onsdag læse, at Mærks har haft det største overskud i et kvartal nogensinde med en indtjening på 6,8 milliarder dollars, svarende til 48 milliarder danske kroner.

Til sammenligning tjente Mærsk 19 milliarder kroner i første kvartal sidste år.

- Den stigende indtjening er drevet af fragtrater (prisen for at få fragtet gods, red.) og af kontrakter, der bliver underskrevet på et højere niveau, skriver topchef Søren Skou i en meddelelse til regnskabet.

Søfragten oplever internationalt en række flaskehalse, blandt andet forårsaget af Kinas hårde nedlukning som følge af coronatilfælde i byer som Shanghai.

Det kan aflæses tydeligt i regnskabet for Mærsks Ocean-division.

Her er omsætningen steget fra et beløb svarende til 66 milliarder kroner i de første tre måneder sidste år til omkring 110 milliarder kroner i dette års første tre måneder.