Mærsk stopper fragt i Rusland

Den danske gigant A.P. Møller Mærsk har nu taget en endelig beslutning om midlertidigt at stoppe for fragt i Rusland.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Alle bookinger for containerfragt sættes på pause både som søfragt og landtransport. Det gælder for alle varer med undtagelse af fødevarer, medicin og lægemidler.

'Stabiliteten og sikkerheden af vores aktiviteterne bliver allerede direkte og indirekte påvirket af sanktioner, og derfor suspenderer vi midlertidigt alle nye bookinger af søfragt og på land til og fra Rusland med undtagelse fødevarer, medicin og nødhjælp. Suspenderingen gælder alle russiske havne, skriver Mærsk i pressemeddelelsen.

Den nye udmelding kommer, efter at Mærsk mandag kunne fortælle, at de efter at have stoppet sejladser til Ukraine overvejede at gøre det samme i Rusland.

