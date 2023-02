Maersk Tankers-skib afvist i spansk havn

Et Maersk Tankers-skib er blevet afvist i en spansk havn. Det er anklaget for at transportere olieprodukter, der har været om bord på et tidligere russisk skib.

Det skriver de spanske myndigheder i en pressemeddelelse.

Nu henter Maersk Tankers hjælp udefra for at sikre, at alle regler er blevet overholdt.

- Efter de spanske myndigheders beslutning har vi søgt ekstern rådgivning for at sikre, at alting er håndteret efter bogen i forhold til sanktionerne, siger Christian Kjøller, chef for compliance i Maersk Tankers, i et skriftligt svar til Ritzau.

- Vi laver compliance check før alle vores operationer.

Et 'compliance check' betyder, at man kontrollerer, at man overholder gældende lovgivning.

Konkret er Maersk-skibet anklaget for at modtage olieprodukter fra et skib ved navn 'Elephant', der skulle have modtaget olien fra et andet skib 'Nobel'.

Annonce:

'Nobel' er i dag indregistreret i Cameroun, men sejlede indtil juli 2022 under russisk flag, skriver de spanske myndigheder.

- Vores compliance check viste, at ingen af de berørte skibe sejlede under russisk flag. Derfor var vi ikke bekendt med, at der kunne være et problem.

- De spanske havnemyndigheder har ageret i forhold til den viden, de havde, siger Christian Kjøller.

Alle skibe, der har sejlet under russisk flag efter 16. april 2022 eller skiftet deres flag efter 24. februar 2022, er nægtet adgang til havne i EU.

Fra februar 2023 er det imod EU’s sanktioner at importere raffinerede olieprodukter fra Rusland.

Ifølge skibssporingssiden Vesselfinder har 'Nobel' besøgt den russiske havn Novorossijsk i løbet af 2022. Det fremgår ikke, præcis hvornår skibet befandt sig i havnen.

Maersk Tankers sagde tidligere på ugen, at officielle dokumenter viser, at lasten var fra Tyrkiet. Det skriver Reuters.

Tankskibet befinder sig torsdag eftermiddag i Middelhavet ud fra Sicilien. Det viser data fra Vesselfinder.

Maersk Tankers er et dansk tankskibsrederi med hovedsæde i København. Selskabet er ejet af A.P. Møller Holding, som er Mærsk-familiens pengetank.