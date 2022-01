Malou Aamund stopper som direktør for Google Danmark, som hun har været i spidsen for de seneste seks år.

Det oplyser Google i en pressemeddelelse.

52-årige Malou Aamund vil for fremtiden fokusere på bestyrelsesarbejde. Hun stopper på posten ved udgangen af september.

- Min tid i Google har været den bedste periode i min karriere, og det er ikke nemt at forlade så vigtigt et job.

- Men nu er tidspunktet det ideelle for mig til at starte en fuldtids bestyrelseskarriere, og jeg har for nylig påtaget mig tre nye poster, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun sidder i dag i bestyrelserne i en række store virksomheder.

Det gælder transport- og logistikselskabet DSV og høreapparatkoncernen WS Audiology, som tidligere var kendt under navnet Widex.

Desuden er hun i bestyrelsen i Kirkbi og Lego Fonden, der ejer Lego. Derudover er hun bestyrelsesformand for den tyske softwarevirksomhed Thinkproject.

Peter Friis, der er chef for Google i Nordeuropa, takker den afgående direktør for hendes indsats. Han understreger, at hun har været en meget værdsat leder.

- Hun har skabt enorm vækst og værdi for vores partnere og kunder og været en stærk rollemodel og mentor for kollegerne.

- Selv om jeg er rigtig ked af at se hende forlade Google, er jeg lige så taknemmelig for det stærke fundament og det stærke team, hun har skabt, når vi nu begynder at søge efter hendes efterfølger, siger han i meddelelsen.

Malou Aamund, der er datter af den kendte erhvervsmand Asger Aamund, har tidligere i sin karriere i en årrække arbejdet hos IBM og Microsoft.

Hun har desuden tidligere været aktiv i dansk politik. I 2007 blev hun valgt til Folketinget for Ny Alliance, der senere skiftede navn til Liberal Alliance.

I 2008 forlod hun partiet og blev i stedet en del af Venstre. Hun valgte at stoppe i dansk politik i 2011, da hun fik job hos Microsoft.