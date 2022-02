Mangel på hænder kan true økonomisk opsving

Sjældent har der været så meget gang i den danske økonomi, som der er lige nu.

En stor mangel på ledige hænder risikerer dog at blive en bremse for væksten. Det vurderer Dansk Industri, der med flere end 18.700 medlemmer er landets største erhvervsorganisation.

I en ny prognose spår Dansk Industri, at dansk økonomi vil vokse med 2,9 og 1,8 procent i henholdsvis 2022 og 2023. Det følger efter en historisk høj vækst i 2021 på 3,9 procent, viser et foreløbigt skøn fra Danmarks Statistik.

Opsvinget ventes at blive begrænset af, at virksomhederne ikke kan finde den arbejdskraft, de har brug for.

I forvejen er beskæftigelsen steget kraftigt over det seneste år, og ledigheden er nu på det laveste niveau siden 2008.

Det mærker man ude i virksomhederne, siger Morten Granzau, underdirektør i Dansk Industri.

- Vi kan ikke snakke med nogle af vores medlemmer, uden at vi får at vide, at mangel på medarbejdere hindrer dem i at udvikle nye produkter og komme ud over rampen med nye services.

- Det her er det altoverskyggende problem for vores medlemmer, siger han.

Et andet problem, virksomhederne kan stå med, er, at de simpelthen må takke nej til ordrer, fordi de ikke har hænder nok. Det betyder tabte indtægter.

I slutningen af 2021 var ledigheden på lidt under 71.000 personer. To år senere - det vil sige i slutningen af 2023 - venter Dansk Industri en ledighed på under 60.000 personer.

Problemet med manglende arbejdskraft bør især løses ved at hente udenlandsk arbejdskraft, mener Morten Granzau.

- Der er grænser for, hvor mange hænder man kan finde i Danmark. Vi skal selvfølgelig forsøge at få de sidste ledige i arbejde, men vi er også nødt til at kigge udenfor landets grænser.

- Vi er nødt til at få en ambitiøs aftale, der gør det lettere for virksomhederne at hente udenlandsk arbejdskraft, siger han.

I forvejen har regeringen og blå blok præsenteret hver deres bud på en aftale, der vil øge udbuddet af arbejdskraft - blandt andet ved at gøre det lettere for udlændinge at arbejde i Danmark.

Ingen af forslagene har kunnet samle et flertal, og derfor er ingen af dem blevet vedtaget politisk.