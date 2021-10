Mangel på mikrochips får Apple til at producere færre iPhones

Priserne stiger, og der er global varemangel - her er årsagerne og konsekvenserne

Den globale mangel på mikrochips er for alvor begyndt at sætte sit aftryk på Apple, og techgiganten nedjusterer nu, hvor mange af dens nye model af iPhone - iPhone 13 - den kan producere i år.

Det fortæller kilder med kendskab til sagen til mediet Bloomberg News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Apple har hidtil planlagt, at der skulle produceres cirka 90 millioner af den nye iPhone inden årets udgang.

Det tal er dog blevet skåret med cirka 11 procent. Apple regner med at kunne producere 80 millioner iPhones inden 2021 er omme.

Apples aktier faldt med 1,2 procent, mens dets to primære leverandører af mikrochips, Broadcom og Texas Instruments, begge faldt med cirka én procent.

Allerede i sommer begyndte Apple at mærke manglen på mikrochips.

Faktisk begyndte det i juli at påvirke, hvor mange iPads og bærbare computere firmaet kunne producere.

Samme måned haltedes omsætningen hos Texas Instruments, hvilket gav anledning til at forvente en mindre produktion hos chipproducenten.

Den globale mangel på mikrochips giver problemer for flere led i techindustrien.

Mest tydeligt kan den ses på tilgængeligheden af grafikkort til computere.

Ifølge det amerikanske medie The Verge bliver blandt andet grafikkort fra techfirmaet Nvidia solgt brugt for mere end det dobbelte af, hvad de koster fra ny.

Apple har dog hidtil formået at klare sig gennem manglen på mikrochips mere elegant end mange andre.

Men selv med firmaets enorme købekraft og store handelsaftaler er det alligevel ikke længere muligt at komme uden om manglen.

Ifølge tænketanken Counterpoint Research har Apple for nylig sænket sine forventninger til, hvor mange iPhones de vil formå at have sendt afsted i år.

Hidtil har Apple sigtet efter 1,45 milliarder iPhones. Det er nu sænket til 1,41 milliarder ifølge tænketanken.