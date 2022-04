Mangel på mikrochips holdt Ford tilbage i første kvartal

Mangel på mikrochips og globale forsyningsproblemer svækkede den amerikanske bilfabrikant Fords omsætning i første kvartal.

Det oplyser Ford onsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet dpa.

Salget i de tre måneder var med 34,5 milliarder dollar fem procent lavere end i samme periode året før. Overskud før skat faldt 41 procent til 2,3 milliarder dollar.

På bundlinjen fik Ford et negativt resultat på 3,1 milliarder dollar, som skyldes, at værdien af Fords andel i elbilproducenten Rivian er nedskrevet med 5,4 milliarder dollar.

Trods vanskelighederne i perioden og usikkerhedsfaktorer som krigen i Ukraine og høj inflation i det meste af verden, så fastholder Ford forventningen om et overskud for hele regnskabsåret på mellem 11,5 og 12,5 milliarder dollar.

Hvis den målsætning bliver opfyldt svarer til en forbedring på mellem 15 og 25 procent sammenlignet med overskuddet i 2021.

Ford antager, at udbuddet af mikrochips, som anvendes i biler og et utal af andre produkter, vil stige, og at produktionen især i andet halvår vil være markant højere end aktuelt.

Allerede i marts har Ford registreret en forbedring af markedssituationen.

Et andet problem for Ford og andre bilfabrikanter er stigende priser på stål, nikkel og fragt. Men køberne har været villige til at betale højere priser på nye køretøjer.

I første kvartal var gennemsnitsprisen for Fords populære pickup F-150 således 16 procent højere end året før. Det viser data fra Edmunds.com, skriver nyhedsbureauet AFP.