Mareridt for spilgigant: Værste dag i 13 år

Vi skal tilbage til 2008 for at se en så dårlig dag på aktiemarkedet for en af verdens største spilgiganter

Onsdag endte som et sandt mareridt for spiludbyderen Activision Blizzard, hvis aktiekurs endte dagen med et fald på 14,06 procent, så kursen nu er i 66,75 dollar.

Dermed havde aktien sin værste dag siden 2008 - altså i 13 år.

Dagen var også endnu et trist kapitel i et særdeles turbulent år for spilgiganten.

Året begyndte ellers fremragende med et flot regnskab i første kvartal, hvilket fik kursen op i over 100 dollar i foråret.

Seksuel chikane

Siden er det kun gået den gale vej. Henover sommeren er selskabet blevet anklaget for en forkastelig arbejdskultur, hvor kvindelige medarbjedere udsættes for seksuel chikane og diskrimination.

Sagerne gik ud over aktiekursen, der faldt til under 80 dollar, og med tirsdagens regnskab ser det nu endnu værre ud for Activision Blizzard.

Skuffende regnskab

Selvom selskabet levede op til investorernes forventninger til tredje kvartal, så var udsigterne til fjerde kvartal skuffende og langt under, hvad investorerne havde forventet.

Samtidig annoncerede selskabet, at det blev nødt til at udskyde de to store ventede spil, Diablo 4 og Overwatch, der skulle være udkommet i 2022. De forventes nu først at udkomme i 2023.

De triste nyheder kommer blot få dage før udgivelsen af spillet Call of Duty: Vanguard, der udkommer 5. november. Call of Duty er Blizzards klart største succes, men spillet forventes ikke at kunne redde aktiens hæslige år.