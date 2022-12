Markant fald: Inflation på 8,9 procent

Priserne er braget op på alt fra smør til el i år, men i november tog inflationen et skridt tilbage, selv om den stadig er tårnhøj.

Forbrugerpriserne - også kaldet inflation - var ifølge tal fra Danmarks Statistik i november 8,9 procent højere end samme tid sidste år.

Det er mindre end i oktober, hvor de var 10,1 procent højere end et år før.

Det er første gang siden december sidste år, at inflationen falder. Det har altså været længe ventet:

- Det er en gigantisk lettelse, at inflationen endelig falder, siger cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank.

- Danskerne har i år stået overfor den højeste inflation i 40 år, og det har gnavet sig dybt ind i danskernes pengepunge.

- Prisstigningerne har gjort det omkring 40.000 kroner dyrere for en gennemsnitlig dansk børnefamilie i årligt forbrug, lyder det i en skriftlig kommentar.

Det er ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank, et fald i el- og gaspriserne, som giver den lavere inflation:

- Dagens tal svarer til, at en gennemsnitlig børnefamilie skal betale omkring 3.250 kroner mere for sit månedlige forbrug end for et år siden.

- Selv hvis man tager højde for lønstigningerne i mellemtiden, er der tale om et stort fald i levestandarden, skriver hun i en kommentar.

Selv om inflationen altså har taget et skridt tilbage, er niveauet stadig tårnhøjt i forhold til det, danskerne længe har været vant til.

I mange år har inflationen været omkring 1-2 procent på årsbasis. Det har betydet, at der ikke sket en udhuling af forbrugernes købekraft.

Men siden slutningen af sidste år er inflationen kravlet op, og udviklingen tog for alvor fart i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

Siden har russerne nemlig begrænset deres eksport af energi. Det har drevet priserne op, hvilket har forplantet sig i varernes priser.

Selv om inflationen altså er faldet nu, er udsigterne stadig skrøbelige, lyder det fra Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank.

- Energipriserne er i massiv grad med til at definere retningen, og vi har den seneste tid set, hvor hurtigt energipriserne igen kan stige.

- Og det er på ingen måde usandsynligt, at de kan stige endnu mere, lyder vurderingen fra økonomen.

Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank forventer, at energipriserne vil give et løft til inflationen i december.

Herefter vil den faldt støt gennem 2023. Blandt andet på grund af at priserne allerede steg i starten af 2022. Der vil altså sammenlignes med en periode, hvor priserne allerede var begyndt at stige.

- Derudover er der stadig stor usikkerhed om udsigten for el- og gaspriserne hen over både denne vinter og den næste, vurderer hun.