Markedet bremser op: Her stiger udbuddet mest

Boligkøberne får flere og flere huse og lejligheder at vælge imellem, og det sker hurtigt i øjeblikket.

Det viser tal fra Boligsiden.

Udbuddet af huse til salg voksede fra juni til juli mest i Region Hovedstaden, hvor syv procent flere til salg-skilte kom frem i forhaverne. På lejlighedsmarkedet voksede udbuddet mest otte procent flere lejligheder kom til salg i Region Midtjylland.

Det stigende udbud varsler yderligere fald i priserne den kommende tid, mener Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea Kredit.

'Handelsaktiviteten plejer at være et godt pejlemærke for den kommende tids prisudvikling på boligmarkedet. Hvis køberne står i kø, presses priserne op, mens det modsatte gør sig gældende, hvis fremmødet er lavt. Vi forventer derfor faldende priser særligt i hovedstaden og i landets andre dyre kommuner i det kommende år,' skriver hun i en mail.

Annonce:

Det er særligt i forhold til lejlighederne i hovedstaden, at hun ser de største prisfald er på vej.

'Det er tale om et massivt fald i handelsaktiviteten på ejerlejlighedsmarkedet, og det kommer til at afspejle sig i priserne i den kommende tid. I København er situationen særligt alvorlig, og det ses allerede i prisudviklingen, hvor priserne faldt med 2,8 pct. i juli, hvilket er det største månedlige fald i ejerlejlighedspriserne siden sommeren 2011,' lyder det.

Artiklen fortsætter under tabellerne ...



Ingen panik

Selvom prisfaldene på boligmarkedet fra juni til juli er det højeste fald på en måned i over 10 år, ligger priserne stadig pænt over, hvad de gjorde for et år siden. Og der er da heller ingen grund til panik, forsikrer boligøkonomen.

Annonce:

'Boligmarkedet er kommet i modvind som følge af den stigende rente og den høje inflation, og derfor er det ikke overraskende, at priserne begynder at falde. På nuværende tidspunkt er der tale om små prisfald, men vi forventer, at udviklingen fortsætter, og at priserne vil falde yderligere hen over efteråret og den kommende vinter.

'Der er tale om en rolig opbremsning på husmarkedet, og der er ikke grund til panik, selv om priserne ikke længere stiger. Siden sidste sommer er interessen for at købe hus faldet stille og roligt, og samtidigt er prisudviklingen gået fra hektisk til moderat og den seneste måned så til et lille fald,' skriver Lise Nytoft Bergmann.

Udover de stigende renter og inflation, ventes boligskattereformen også at ramme værdien af særligt dyre ejerlejligheder hårdt på prisen. Reformen skal træde i kraft i 2024.

Sådan ser boligmarkedet ud lige nu: Se om du skal handle eller vente?

Det vil den nye boligskat betyde for dig

Her er eksperternes egne boliglån