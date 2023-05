Martin Rossen færdig i Danfoss

Martin Rossen stoppede i 2020 som stabschef i Statsministeriet for at være Senior Vice President i Danfoss. Nu er det slut

Efter knap tre år på posten er Martin Rossen færdig som Senior Vice President i Danfoss.

Det skriver Berlingske, ligesom at han selv oplyser det på sin LinkedIn-profil.

Fremover skal han i stedet være selvstændig konsulent.

- Jeg er jo lige blevet gift, og det med at skulle rejse rundt i verden og samtidig være i Nordborg (hvor selskabets hovedkvarter ligger, red.) trækker bare tænder, fortæller han til Berlingske.

- Jeg elsker at være i organisationen og ude blandt kollegerne. Men det kan bare ikke ændre på, at jeg skal have mit liv til at fungere. Og der er mit liv jo koncentreret omkring København, inklusive søn og fantastisk hustru, fortsætter han.

Mette Frederiksens højre hånd

47-årige Martin Rossen er især kendt for at have været Mette Frederiksens højre hånd under den daværende S-regering.

Her var han således Mette Frederiksens stabschef, indtil han i sommeren 2020 sagde stillingen op til fordel for jobbet hos Danfoss.

Det skete efter ni års tæt samarbejde med statsministeren, først som hendes særlige rådgiver i Beskæftigelsesministeriet fra 2011 til 2014, Justitsministeriet fra 2014 til 2015 og slutteligt som stabschef i Socialdemokratiet fra 2015 til 2019 og derefter i Statsministeriet.

Her ses Martin Rossen til venstre for Mette Frederiksen i 2019. Arkivfoto: Jens Dresling

Massiv kritik

Martin Rossen havde en særdeles central rolle i Statsministeriet, hvor han både havde plads i koordinationsudvalget og økonomiudvalget, to af regeringens mest magtfulde udvalg.

Det er normalt kun topministre, der sidder i udvalgene, hvorfor det i sin tid førte til massiv kritik, at Martin Rossen som ikke-folkevalgt fik plads i udvalgene.

På LinkedIn meddeler Martin Rossen, at han bliver hos Danfoss i en ubestemt periode for at hjælpe med at overdrage posten til sin efterfølger.

Det er endnu uvist, hvem det bliver.