Medie: Chefen for milliardforretning bortvist

Landets største leasingselskab er muligvis endt i en rigtig møgsag.

Nordania Leasing, der er ejet af Danske Bank, bliver nemlig i disse dage gået efter i sømmene af en advokatundersøgelse, skriver Finans.

Undersøgelsen er igangsat, da man mistænker, at der har været rod i samhandlen mellem leasingselskabet og to af dens leverandører, Autohuset Vestergaard og VIA Biler.

Mediet erfarer historien fra flere uafhængige kilder og interne mails, som det er i besiddelse af.

Sagen har allerede fået konsekvenser for en medarbejder fra Nordania, som er blevet hjemsendt, erfarer Finans. Hverken Danske Bank eller Nordania har ønsket at kommentere historien.

Den hjemsendte medarbejder havde 'ansvar for kontakten til de danske bilimportører herunder kontraktforhandlinger og aftaleindgåelse,' lyder det.

Mail bekræfter

Ingen af sagens parter har ønsket at stille op til interview om sagen.

En intern mail fra leverandøren Autohuset Vestergaard bekræfter dog, at advokatundersøgelsen har fundet frem til regelbrud:

'Den igangværende advokat-undersøgelse har allerede på nuværende tidspunkt bekræftet, at der er forhold, som er i strid med vilkår/regler i relation til samhandel med en samarbejdspartner,' skriver koncernchef Hans Vestergaard.

På den baggrund er Jesper Wang Hansen blevet bortvist. Han var, indtil for nylig, direktør for personvognsafdelingen i virksomheden, som har en årlig omsætning på 3,4 milliarder kroner.

I en intern orientering til firmaets ansatte, lyder det, at man fandt bortvisningen nødvendig.

Direktør er selv gået

Hos sagens tredje part, leverandøren VIA Biler, har undersøgelsen også sat sit præg.

Her har har direktør og medejer Peter Monk selv valgt at forlade sin stilling for med egne ord at undgå, at firmaets gode rygte lider skade

Peter Monk har været en del af VIA Biler i et årti. Foto: Peter Hove Olesen

Peter Monk har ifølge Finans haft et godt personligt forhold til den hjemsendte medarbejder fra Nordania Leasing i flere år.

Den nu tidligere direktør har ligeledes solgt sin anpart af firmaet, da han fratrådte sin stilling.