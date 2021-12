Medie: Dokumenter sår tvivl om lovlighed i minusrenter

I noget tid har Forbrugerombudsmandens jurister sået tvivl om bankernes ret til at opkræve negative renter fra deres kunder.

Det fremgår af dokumenter, som TV 2 er kommet i besiddelse af.

Flere banker herhjemme har indført negative renter på kunders indlån. Det vil sige, at det koster kunderne penge at have penge stående i banken.

Bankernes tiltag er begrundet med, at de også betaler penge for at have penge stående i Nationalbanken, bankernes bank.

Men ifølge dokumenterne har Forbrugerombudsmanden i noget tid undersøgt, om bankerne er i deres gode ret til at pålægge kunderne negative renter.

Humlen i det hele skal måske findes i selve aftalen mellem banken og kunden. For i sidste ende kan det hele komme til at handle om, hvorvidt indførelsen af negative renter er i strid med den aftale, der er indgået mellem de to parter.

Hvis det viser sig, at bankerne ikke har haft ret til at opkræve negative renter, kan det ifølge en bankforsker ende med, at bankerne skal godtgøre kunderne.

- Det kan i værste fald ende med, at bankerne skal lave deres aftaler om og måske gøre det godt igen for deres kunder, siger Lars Krull, bankforsker og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, til TV 2.

I Finanstilsynet, der overvåger de danske banker, har man løbende slået fast, at negative renter ikke har været i strid med nogen finansiel regulering.

I månedsvis har Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden været i dialog om minusrenterne, viser de dokumenter, TV 2 er i besiddelse af.

Finanstilsynet har dog ikke forholdt sig til spørgsmålet om lovligheden i, at der indføres minusrenter uden aftale med kunderne. Det aspekt er nemlig et spørgsmål for ankenævnene og domstolene, viser et notat fra tilsynet.

I korrespondancen mellem Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet har tilsynet undervejs skrevet, at 'der intet ligger til hinder for, at ankenævnene eller domstolene vil kunne finde frem til, at negative renter er ulovlige'.

Til TV 2 oplyser Forbrugerombudsmanden, at man forventer at komme med en endelig afgørelse på sagen snarest muligt.

Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, holder ifølge TV 2 fast i tilsynets vurdering. Men han fortæller, at tilsynet nu har sendt spørgsmålet videre til EU-Kommissionen og afventer kommissionens udlægning af reglerne.