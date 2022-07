Medie: Dumpede med et brag - opfinder løgne og falsk citat

Den omstridte stjerne-iværksætter Sahra-Josephine Hjorth hævder, at hendes virksomhed Canopylab bygger på den skelsættende forskning, som hun lavede som ph.d.-studerende på Aalborg Universitet.

Alligevel har Ekstra Bladet tidligere kunnet fortælle, at Sahra-Josephine Hjorth slet ikke har den ph.d., som hun ellers har brystet sig af, samt at hendes forskning under ph.d-afhandlingen blev hældt fuldstændigt ned ad brættet af et ekspertpanel.

Men det slutter ikke her.

Frihedsbrevet kan nu fortælle en opsigtsvækkende historie om, hvordan Sahra-Josephine Hjorth forsøgte at udgive en videnskabelig artikel, som blev afvist med et brag. En artikel, som hun senere med næb og klør har forsøgt at tage afstand fra - blandt andet ved at opdigte et falsk citat fra en medarbejder hos et førende videnskabeligt tidsskrift.

Annonce:

Ubrugelig artikel

'Der er ingen resultater i artiklen, som er understøttet af videnskabelig dokumentation.'

Sådan står der ifølge Frihedsbrevet i afvisningsbrevet fra tidsskriftet Interactive Learning Environments - der altså dumpede Sahra-Josephine Hjorths forskning - som hun tilbage i 2018 forsøgte at udgive.

Tidsskriftet fortæller ligeledes til Frihedsbrevet, at afslaget på forskningsartiklen var 'klart' og at flere afsnit er 'usammenhængende', samt at artiklen generelt var af dårlig kvalitet.

Truer med søgsmål

Først nægter Sahra-Josephine Hjorth overfor Frihedsbrevet, at hun er forfatter til artiklen, selvom de er i besiddelse af en medforfattererklæring, underskrevet af Sahra-Josephine Hjorth.

Hertil skriver hun et citat fra Taylor & Francis, der ejer tidsskriftet, som skulle bevise, at Sahra-Josephine Hjorth ikke skulle have skrevet artiklen. Det citat bliver efterfølgende pure afvist af Taylor & Francis.

Annonce:

Herefter påstår Sahra-Josephine Hjorth, at hun var vejleder til artiklen og derfor ikke var medforfatter - desuden vil hun forbeholde sig retten til at sagsøge mediet, skulle de skrive noget andet.

Efter hun bliver bekendt med dokumentationen - altså den underskrevne medforfattererklæring - anerkender hun dog, at hun er medforfatter til artiklen og forklarer den ovenstående strid med, at Frihedsbrevet havde kaldt hende eneforfatter på artiklen, hvilket de ikke har gjort.

Fuld støtte hos DI

Trods de mange afsløringer i Ekstra Bladet, Frihedsbrevet og Berlingske af uregelmæssigheder, løgne og fantasifulde påstande har Sahra-Josephine Hjorth stadig en tårnhøj stjerne hos Dansk Industri, nogle folk i kredsen om tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og hos den tidligere amerikanske præsident Barack Obama, som for nylig roste hendes gode arbejde på en konference i København.

Annonce:

Også Dansk Erhvervs chef for iværksætterpolitik, Jasmina Pless, har bakket Sahra-Josephine Hjorth op og har kritiseret blandt andet Ekstra Bladets dækning af den omstridte iværksætter. Ifølge Jasmina Pless har dækningen manglet fakta.