Medie: Elon Musk i nye problemer efter Twitter-opkøb

Tesla-milliardæren Elon Musk, der ifølge Forbes er verdens rigeste mand, har et meget offentligt kendt had-kærligheds-forhold til det sociale medie Twitter, og mandag blev det forhold endnu mere opsigtsvækkende, da det kom frem, at Musk har købt ni procent af aktierne i virksomheden bag, Twitter Inc.

Men nu kan det vise sig, at den handel ikke er foregået helt efter bogen. Det skriver Reuters.

Elon Musk har nemlig tilsyneladende overskredet en deadline for, hvornår han skulle offentliggøre opkøbet af de mange Twitter-aktier.

Ifølge Reuters skulle købet nemlig offentliggøres senest ti dage efter handlen, da lovgivningen kræver, at det sker, når man køber mere end fem procent af en virksomhed. Købet blev efter sigende gennemført 14. marts, og det skulle derfor være blevet gjort offentligt senest 24. marts.

Ifølge Reuters kan tilsynsmyndigheden Securities and Exchange Commission (SEC) derfor uddele en bøde på op mod 207.183 dollars, svarende til godt 1,4 millioner kroner, per overtrædelse.

- Det her er ikke rigtig nogen gråzone. Han erhvervede dem og registrerede det ikke inden for 10 dage. Det er en overtrædelse. Så den her sag er ligetil for SEC, siger Adam C. Pritchard, der er juraprofessor på University of Michigan, til Reuters.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: Patrick Pleul/Pool via Reuters/Ritzau Scanpix

Flere problemer

Det er næppe noget, der for alvor kan mærkes for manden, der meldes at være god for mere end 300 milliarder dollars, men eksperter vurderer, at SEC kan gå ham yderligere efter i sømmene og tildele ham en større sanktion i forbindelse med en igangværende efterforsknng, der vedrører hans salg af Tesla-aktier. Her efterforskes han for kursmanipulation i forbindelse med en afstemning, han lavede på netop Twitter, inden han solgte en større andel af sine aktier.

Ud over at have registreret opkøbet af sine aktier for sent har Elon Musk ifølge Reuters også registreret købet forkert. I første omgang var det nemlig registreret som et såkaldt 13G-køb, som antydede, at der var tale om et passivt opkøb, på trods af at han siden trådte ind i Twitters bestyrelse, hvilket betød, at det skulle være registreret som '13D', som betyder at man er en aktiv investor, som har mulighed for at påvirke ledelsen i den virksomhed, man køber sig ind i. Musk har siden ændret registreringen til 13D, men det skulle altså ifølge eksperter, som Reuters har talt med, have været gjort fra starten.

SEC har i det hele taget nok at se til med Elon Musk: Efter et andet kontroversielt Tesla-tweet, hvori han påstod, at han havde sikret finansiering til at gøre Tesla privat, hvilket ifølge SEC havde bedraget investorerne, pålagde SEC ham i 2018, at nogle af hans tweets skal forhåndsgodkendes

Musk har selv beskyldt SEC for at chikanere ham som straf for, at han har kritiseret regeringen.

Ifølge Adam C. Pritchard kan SEC i sidste ende kan sige til en domstol, at Musk er en tilbagevendende overtræder af lovgivningen, og at der skal 'slås hårdt ned på ham'.