Medie: Elon Musk leder aktivt efter en ny chef for Twitter

Twitters ejer og direktør, Elon Musk, leder efter en ny direktør til det sociale medie. Det siger unavngivne kilder til tv-stationen CNBC.

Elon Musk satte mandag sin egen stilling til afstemning på det sociale medie. Han lovede at følge resultatet af afstemningen.

Over 17 millioner brugere har stemt, og af dem har 57,5 procent stemt for, at Elon Musk ikke skal fortsætte som topchef for Twitter.

CNBC's kilder tilføjer, at Musks jagt på en ny Twitter-direktør har været i gang i noget tid. Den begyndte, inden han satte sin egen fremtid til afstemning på det sociale medie.

Musk sagde i november, at han kun ville være direktør for Twitter midlertidigt, skriver CNBC.

- Jeg forventer at bruge mindre tid på Twitter og finde en anden til at lede Twitter med tiden, sagde han ifølge tv-stationen.

Mangemilliardæren skrev i et tweet mandag morgen dansk tid, at der ikke er nogen oplagt afløser.

- Spørgsmålet er ikke at finde en direktør, spørgsmålet er at finde en direktør, der kan holde Twitter i live, skrev Musk.

Han færdiggjorde i oktober sit køb af Twitter for et beløb svarende til omtrent 308 milliarder kroner.

Siden har der været en lang række overskrifter i amerikanske medier om hans ledelsesstil og den nye linje på det sociale medie.

Musk lagde ud med at fyre omkring halvdelen af Twitters 7500 ansatte.

Derpå krævede han af de tilbageværende medarbejdere, at de skulle arbejde hårdt og i mange timer.

- Kun exceptionel arbejdsvirke vil være nok til at bestå prøven, skrev han i en mail til de ansatte.

Hvis I ikke vil eller kan, så er I fyret med tre måneders løn, lød beskeden fra Musk ifølge avisen Financial Times.