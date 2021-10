Medie: Kvinde fik 700.000 efter sexchikanesag i DanBred

En kvinde, som har været udsat for krænkelser fra den tidligere DanBred-direktør, fik godt 700.000 kroner i godtgørelse, da hun stoppede i virksomheden.

Det skriver mediet Finans.

Tre andre kvinder, som ligeledes har været udsat for sexchikane fra direktøren, har fået tilbudt mellem 25.000 og 50.000 kroner.

'Grov seksuel chikane'

De tre sidstnævnte kvinder stod i et brev frem og fortalte om seksuel chikane fra den daværende direktør i virksomheden, Thomas Muurmann Henriksen, og her advarede de desuden om, at en fjerde kvinde skulle være blevet udsat for 'betydeligt værre' krænkelser.

Den fjerde kvinde arbejder ikke længere for DanBred, og ifølge Finans indgik hun en aftale med den daværende bestyrelsesformand, som gav hende 12 måneders løn i godtgørelse, hvilket ifølge mediet svarer til mere end 700.000 kroner.

Det er således over ti gange så meget, som de øvrige kvinder modtog i erstatning.

Ifølge Finans, som har talt med en række kilder, blev den fjerde kvinde udsat for 'grov seksuel chikane', og mediet beskriver, at direktøren angiveligt kommenterede højlydt på kvindens krop, ligesom han skulle have opsøgt hendes hotelværelse midt om natten, banket på hendes dør og råbt hendes navn.

DanBred-sagen

I sommer skrev 18 mellemledere i DanBred et fælles brev, hvor de klagede til bestyrelsen over grænseoverskridende adfærd fra Thomas Muurmann Henriksen. Ifølge mellemlederne havde den nu forhenværende direktør i årevis været nærgående over for yngre, kvindelige kolleger ved firmafester.

Oprindeligt fik den tidligere direktør lov til at at beholde sin toppost, efter en intern undersøgelse viste, at der var grundlag for 'alvorlig kritik' af hans 'uacceptable adfærd', men i sidste ende måtte Thomas Muurmann Henriksen trække sig fra sin post. Efterfølgende blev bestyrelsen i DanBred kastet på porten, da det blev vurderet, at der var sket fejl i den måde, bestyrelsen i selskabet havde ageret på i forbindelse med krænkelsessagerne.

Senere har erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, som ejer 51 procent af DanBred, undskyldt deres ageren i forbindelse med krænkelsessagerne i DanBred.

- Jeg vil gerne sige rent ud, at vi har meget at undskylde over for de krænkede kvinder, resten af DanBreds medarbejdere, vores medlemmer og vores omverden, lød det blandt andet fra Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.