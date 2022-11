Medie: Socialt medie risikerer at kollapse

Tekniske fejl på Twitter indikerer, at systemet er ved at blive overbelastet

Hvis du har oplevet uregelmæssigheder på det sociale medie Twitter, er du ikke den eneste.

Elon Musks beslutning om at fyre halvdelen af medarbejderne på Twitter i sidste uge har nemlig allerede medført fejl på det sociale medie. Og det kan få alvorlige konsekvenser for Twitter – i yderste konsekvens risikerer det at bryde ned.

Det skriver techmediet Technology Review.

Mediet har talt med en anonym udvikler, der stadig er ansat på Twitter, der mildest talt er bekymret for det populære sociale medies fremtid.

Den store fyringsrunde betyder, at der ikke er nok arbejdskraft til at holde sitet kørende fremover.

- Tingene vil gå i stykker. Tingene vil blive ødelagt oftere, i længere perioder og på mere alvorlige måder. Til sidst vil det ikke længere være brugbart, siger udvikleren til Technology Review, der ikke ser en vej ud af problemet, hvis ikke der hurtigt bliver genansat medarbejdere i Twitter.

Verdens rigeste mand, Elon Musk, ejer det sociale medie Twitter

Tekniske problemer

De konkrete fejl på Twitter handler blandt andet om, at brugere oplever problemer med at retweete, kommentarer bliver ikke indlæst og mystiske notifikationer kan poppe op hos brugere.

- Det er små ting i øjeblikket, men de tæller virkelig i forhold til stabiliteten, siger udvikleren til Technology Review.

En stor teknologisk platform som Twitter er bygget på rigtig mange små dele, der er afhængige af hinanden. Og sker der et brist kan det få konsekvenser for hele platformen. Underbemandingen er især kritisk, hvis der pludselig kommer massiv trafik på det sociale medie.

- På alle tidspunkter kan der komme en uventet nyhedsbegivenhed, som kan have betydelig indflydelse på debatten, siger den amerikanske softwareingeniør Ben Krueger til Technology Review.

Overbelastningen viste sig eksempelvis, da Elon Musk 7. november i et tweet linkede til Twitters regelsæt. Her brød sitet sammen, fordi millioner af brugere overbelastede systemet ved at klikke ind på samme tid.

Siden rigmanden kom i spidsen for Twitter har han bebudet, at det sociale medie skal være 'den klart mest præcise kilde til information i verden'.

Danske og udenlandske forskere har dog luftet bekymring for den demokratiske samtale på Twitter, siden Elon Musk overtog.

