Medier melder om store protester på iPhone-fabrik i Kina

Der er udbrudt store protester på Foxconns største iPhone-fabrik i Kina.

Det fremgår af billeder, der cirkulerer på de sociale medier Twitter og Weibo, skriver nyhedsbureauet AFP.

Fabrikken ligger Zhengzhou i det centrale Kina.

En video viser hundredvis af medarbejdere, der går på en vej. Nogle af dem bliver konfronteret af uropoliti og personer i beskyttelsesdragter. Videoen er optaget i dagslys.

En anden video optaget i mørke viser, at fabriksarbejdere konfronterer politiet med blinkende lygter, mens de råber 'beskyt vores rettigheder, beskyt vores rettigheder'. På en anden video kan man høre, at personen, der fører kameraet, taler om tåregas og røgbomber, skriver AFP.

To kilder tæt på Foxconn bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at protesterne har fundet sted. Nyhedsbureauet skriver også, at materiale fra sociale medier viser, at personer med kæppe har ødelagt vinduer og overvågningskameraer.

Reuters har ingen yderligere detaljer på nuværende tidspunkt.

Hashtagget #Foxconn Riots lader til at være blevet censureret på det kinesiske sociale medie Weibo, skriver AFP.

Fabrikken drives af det taiwanske selskab Foxconn. Virksomheden har mere end en million ansatte fordelt over hele Kina på cirka 30 fabrikker og udviklingsafdelinger.

Fabrikken i Zhengzhou betagnes som Foxconns kronjuvel.

Tidligere på måneden ville Kina isolere 600.000 personer i området på grund af 64 nye coronatilfælde. De seneste år har gentagne nedlukninger af kinesiske storbyer betydet faldende produktion i landet. For millioner af borgere har nedlukningerne været lig med indespærring i eget hjem.

Nedlukningen førte til personalemangel på Zhengzhou-fabrikken. Det fik den kinesiske regering til at melde sig på banen i forsøget på at rekruttere nye medarbejdere, skriver den amerikanske avis The New York Times.