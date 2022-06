Mekanikere i SAS har også indgivet strejkevarsel

Det er ikke kun piloterne hos SAS, der truer med at nedlægge arbejdet, hvis ikke de får en ny overenskomst, de er tilfredse med.

De 200 mekanikere i SAS, der er organiseret under Dansk Metal, har nu også varslet strejke med virkning fra 5. juli.

Det nye strejkevarsel kommer oven i 1000 piloters melding om, at de vil strejke fra 29. juni, hvis ikke parterne er nået til enighed inden da.

- Det handler selvfølgelig om at lægge ekstra pres på i forhold til at nå en løsning med SAS.

- Hvis det skulle komme til en pilotstrejke, og SAS skaffer piloter andetsteds fra, så kommer flyene ikke langt, hvis mekanikerne ikke arbejder. Så strander de i Kastrup, siger Keld Bækkelund Hansen, der er forbundssekretær i Dansk Metal.

Striden mellem SAS og piloterne drejer sig om løn og arbejdsvilkår. Piloternes overenskomst udløb 1. april, og siden er det ikke lykkedes at blive enige om en ny.

Ifølge Keld Bækkelund Hansen er konflikten eskaleret, fordi SAS sideløbende med forhandlingerne har oprettet to bemandingsbureauer.

Bemandingsbureauerne skaffer personale til to datterselskaber, SAS Connect og SAS Link, der har indgået aftale om billigere overenskomster.

Samtidig skulle et tredje bemandingsbureau være oprettet, mens forhandlingerne finder sted.

- Jeg håber virkelig og inderligt, at vi når til enighed, så vi kan få alle de mange danskere, der snart skal på sommerferie, afsted med flyene, siger Keld Bækkelund Hansen.

Parterne mødes dagligt til forhandlingsmøder i Forligsinstitutionen, ligesom der også foregår forhandlinger i regi af den svenske mæglingsinstitution.

SAS har været hårdt ramt af coronanedlukninger de seneste år, der også har ført til ændrede rejsemønstre blandt de lukrative erhvervskunder.

Selskabet har de seneste kvartaler fløjet med milliardunderskud og har brug for ekstra kapital for at overleve.

Derfor har man iværksat strategiplanen SAS Forward, der skal skaffe årlige besparelser på 7,5 millioner svenske kroner (5,25 milliarder danske kroner).

Det indbefatter blandt andet, at der skal ændres på de nuværende overenskomster, så de bliver billigere for selskabet.