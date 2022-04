Mere dårligt nyt for dansk gigant

Et mindre fald i indtægterne har været med til at reducere overskuddet hos Danske Bank.

Det viser regnskabet for første kvartal 2022.

Samlet har Danske Bank i perioden tjent 2,8 milliarder kroner. Det er et fald på ni procent i forhold til samme periode i 2021.

Det er især færre markedsrelaterede indtægter, der har været med til at trække overskuddet ned.

I alt har Danske Bank i første kvartal 2022 haft indtægter for 10,3 milliarder kroner. Det er fire procent lavere end året før.

Mere dårligt nyt

Torsdag lød det fra den danske storbank, at man ikke vil udbetale udbytte i sammenhæng med regnskabet for første kvartal 2022.

Den korte forklaring på beslutningen er Estland-sagen, der handler om mistanke om hvidvask i bankens filial i Estland, og usikkerhed forbundet med sagen.

'Danske Bank er endnu ikke i stand til med pålidelighed at kunne vurdere timing, forudsætningerne for en eventuel løsning eller størrelsen af et eventuelt forlig eller bøder, som formentlig er af væsentlig karakter, og vil ikke kommentere drøftelser med myndighederne', skriver banken i en pressemeddelelse.

Det er netop på den baggrund, at bestyrelsen har besluttet, at Danske Bank ikke udbetaler udbytte i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for første kvartal 2022.