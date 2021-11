Mere hjemmearbejde bidrager til rekordhøjt vandforbrug

Vandforbruget i de danske husholdninger har sidste år sat rekord.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Ifølge opgørelsen har husholdningerne i 2020 i alt brugt 249 millioner kubikmeter vand. Det er 6,4 procent mere end i 2019.

Husholdningernes samlede vandforbrug er samtidig det højest registrerede, siden statistikbanken begyndte at føre statistik med det i 2010.

Årsagen til rekorden er formentlig coronapandemien, som har betydet, at flere har opholdt sig mere hjemme sidste år.

Det har blandt andet været på grund af nedlukning og andre restriktioner samt øget hjemmearbejde og hjemmeskole.

En kubikmeter vand svarer til 1000 liter vand. Det vil sige, at sidste års forbrug på 249 millioner kubikmeter vand skal ganges med 1000, for at man finder det samlede forbrug målt i liter.

Ud af det samlede vandforbrug herhjemme har husholdningerne sidste år stået for en andel på 67 procent. Det er to procentpoint mere end året før.

Sidste års resterende andel på 33 procent har erhvervene stået for. Her har der tilsvarende været et fald på to procentpoint fra 2019 til 2020.

Erhvervenes samlede vandforbrug er dog ikke faldet i 2020, da der samlet har været en stigning på 2,2 procent i vandforbruget.

En årsag til det større forbrug er blandt andet landbrug og gartnerier, som er to vejrafhængige brancher.

Disse erhverv har i 2020 været ramt af mindre nedbør end i rekordåret 2019.