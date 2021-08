Michelin-restaurant får bøde: Fersk fisk på 10 grader

Michelin-restauranten Kokkeriet i København har været ude i lidt af et stormvejr siden det store koks nytårsaften.

Siden har billeder afsløret elendig hygiejne, ligesom Fødevarestyrelsen 14. juli måtte kvittere med en sur smiley af samme årsag.

Nu er den så gal igen. 12. august lagde Fødevarestyrelsen endnu en gang vejen forbi Kronprinsessegade 64 på baggrund af en borgerhenvendelse.

Det resulterede i flere bøder. Denne gang fik Michelin-restauranten en bøde på 15.000 kroner, fordi temperaturen i kølerummet blev målt til 8,7 grader.

Her opbevarede restauranten to til tre kilo fersk makrel, der blev målt til kernetemperatur på seks gader, samt to kilo klargjort fersk torsk, der blev målt til en kernetemperatur på 9,8 grader.

Foruden fisk blev der opbevaret mejeriprodukter, sovse, tilberedt kød, muslinger, kogte kartofler og pålægsvarer. Virksomheden lovede at kassere det hele med det samme.

Skjulte sur smiley

Derudover fik restauranten en bøde på 2000 kroner for ikke at have den seneste kontrolrapport fra 14. juli hængende i resturanten. En kontrolrapport, der vel at mærke viste en sur smiley. I stedet havde restauranten ophængt kontrolrapporten fra 9. april 2021 ved indgangen. Der viser en glad smiley.

Virksomheden var ifølge kontrolrapporten ikke klar over, at de skulle hænge den seneste rapport op, idet de har klaget over afgørelsen. Virksomheden forklarede, at de troede, den først skulle hænges op, når klagen var behandlet.

De er nu vejledt om reglerne for ophængning af kontrolrapport.

Du kan se chef-kok Sammy Shafis svar til Ekstra Bladet herunder:

Svar fra chef-kok Sammy Shafi Ekstra Bladet har talt med Kokkeriets chef-kok Sammy Shafi om den seneste kontrolrapport, der har ført til en ny, sur smiley. Her er hans svar: - Vi må indse, at problemet er større end først antaget. Ved første besøg var kompressoren gået. Alt er nu blevet skiftet, men det er ikke nok. Der kan ikke skiftes flere dele på dem, så det er arbejdsgangen, der skal ændres. Eksempelvis så man ikke stiller en varm gryde ind i et kølerum, så temperaturen stiger. - Vi samarbejder nu med et firma, som kan rådgive om vores kølebokse, og hvordan vi bedst placerer vores produkter i dem. Vi har brug for noget rådgivning udefra. Derudover har vi indgået et samarbejde med et firma, så vi nu hurtigt får rød alarm, hvis temperaturen stiger. - Vi lægger os fladt ned - én ting er det tekniske, men vi skal have styr på vores arbejdsgang. Vi er ikke i en situation, hvor vi kan lave sådan en dum fejl. I kontrolrapporten står der, at I ikke var klar over, at I skulle hænge den seneste kontrolrapport op, før jeres klage var behandlet. Er det ikke bare en dårlig undskyldning for at hænge en tidligere rapport op, der viser en glad smiley? En bøde på 2000 kroner er vel billigt sluppet sammenlignet med den reklame, som en glad smiley giver kontra en sur smiley? Det helt ærlige svar, det er nej. Slet ikke. Det har ikke været en eller anden manøvre. Jeg havde håbet på, at de ville betragte den første kontrolrapport som force majeure. Der har aldrig tidligere være anmærkninger på vores kølebokse. Kan I mærke den negative omtale, I har fået. Har det kostet kunder? - Vi bløder. Vi har været lukket ned i syv måneder, og så blødte vi på grund af nytår. Så har der været dårlige kontrolrapporter, hvor vi er havnet i nye shitstorms. Vi tager ansvar for det ligesom alt andet, men det gavner ikke just på økonomien, det gør det ikke, siger Sammy Shafi til Ekstra Bladet. Vis mere Vis mindre

Skærpede sanktioner

Kokkeriet har nu fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen ved mindst tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger, står der i rapporten.

Restauranten blev udsat for noget af en shitstorm efter den seneste nytårsaften, hvor flere kunder stod i kø i mere end syv timer.

Michelin-restaurant får bøde: Fersk fisk på 10 grader

Mange nåede aldrig at få deres mad og måtte derfor gå tomhændede hjem.

Chef-kok Sammy Shafi blev efterfølgende bombarderet med henvendelser fra utilfredse kunder, og han lovede at give kunderne deres penge tilbage.

Siden er mange kunder gået til tasterne på diverse anmelder-sider for at advare andre, men de mange dårlige anmeldelser er siden blevet slettet.

Sammy Shafi fortæller til Ekstra Bladet, at Kokkeriet på ingen måde har planer om at lave en nytårsmenu igen i år.