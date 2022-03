Milliarder af russisk-ejede formuer kan gemme sig i Schweiz

Swiss Bankers Association anslår, at der i schweiziske banker gemmer sig op mod 200 milliarder schweizerfranc ejet af russere. Det svarer til op mod 1456 milliarder danske kroner

Swiss Bankers Association (SBA) anslår, at der i de schweiziske banker gemmer sig op mod 1456 milliarder danske kroner ejet af russere.

Det skriver Reuters.

Schweiz er ifølge Reuters verdens største centrum for offshore-formuer, og det er sjældent, at landet imødekommer anmodninger om gennemsigtighed, når det kommer til formuer gemt i landet.

Derfor er SBA's afsløring er ganske unik.

Næstformand for det schweiziske socialdemokratiske parti Mattea Meyer har opfordret til, at man slår hårdt ned på de russisk-ejede formuer, der er ejet af Putins støtter.

- En del af pengene tilhører oligarker, der er loyale over for Kreml. Pengene og deres aktivitet hjælper med at finansiere krigen, siger hun.