Milliardhandel: Royal Unibrew køber stort norsk bryggeri

Danmarks næststørste bryggerivirksomhed, Royal Unibrew, har fredag indgået en aftale om at opkøbe Hansa Borg Bryggerier, som er Norges næststørste bryggeri.

Royal Unibrew ejede allerede 25 procent af den norske virksomhed, som de nu har opkøbt de resterende 75 procent af.

Det oplyser Royal Unibrew A/S i en pressemeddelelse.

Milliardhandel

Royal Unibrew har siden 2002 ejet 25 procent af Hansa Borg Bryggerier. De sidste 75 procent har kostet Royal Unibrew omkring 1,8 milliarder danske kroner, oplyser virksomheden.

- Jeg er meget begejstret for at annoncere, at vi har indgået en aftale om at købe Hansa Borg Bryggerier, og vi ser frem til at at byde vores nye kolleger velkommen til Royal Unibrew, siger Lars Jensen, som er administrerende direktør i Royal Unibrew, i pressemeddelelsen.

Den administrerende direktør i det norske bryggeri deler begejstringen for handlen.

- Med en stærk industriel ejer som Royal Unibrew bag os vil vi få adgang til stor indsigt og ressourcer, som jeg er sikker på vil styrke vores position på markedet yderligere, ligesom det sikrer den nødvendige investering for fremtiden, lyder det fra administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier, Lars Giil.

Handlen er betinget af, at købet bliver godkendt af de norske konkurrencemyndigheder. Det ventes at ske i løbet af første halvår af 2022.