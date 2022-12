Milliardtab får professor til at kritisere ATP

Der er behov for en diskussion af ATP's rolle i det danske pensionssystem, hvis ikke der bliver lavet grundlæggende om i den tvungne pensionsordnings setup.

Det siger Jesper Rangvid, der er professor i finansiering ved CBS, til Berlingske tirsdag.

- Der er et behov for ATP, men jeg mener, at hvis ikke man vil lave grundlæggende om i ATP's setup, så har vi behov for en diskussion af ATP's rolle som et ben i det danske pensionssystem, siger Jesper Rangvid.

Også Henrik Ramlau, der er lektor på CBS og tidligere direktør i Danica Pension, bestyrelsesformand i Finanstilsynet og økonomidirektør i Danske Bank, mener, at ATP's rolle som obligatorisk pensionsordning bør diskuteres.

Han siger, at det for dem, der har beskæftiget sig med ATP gennem de seneste år, ikke er overraskende, at pensionsordningen gennem de seneste ni måneder har tabt 73 milliarder kroner.

ATP bruger såkaldt 'gearing', hvor man investerer for lånte penge. Pengene låner man fra én kasse, der er afsat til de garanterede pensioner, over til en anden kasse, der er de midler, som bliver investeret for at give bonus.

Kassen med de garanterede pensioner udgør 80 procent af den samlede formue og er på 788 milliarder kroner, mens bonuspotentialet udgør 20 procent svarende til 160 milliarder kroner.

ATP's samlede formue er altså i omegnen af 947 milliarder kroner.

Det er et problem, at man gearer, lyder det fra Henrik Ramlau. Det er nemlig det, der har gjort, at ATP har et meget større tab end andre pensionskasser.

ATP's tab er mellem to og tre gange større, end det der ellers har været i den øvrige danske pensionssektor.

Omvendt er det også det, der har gjort, at ATP tidligere har kunne levere meget store afkast. I 2021 leverede pensionsordningen et afkast på 50 milliarder kroner, hvilket svarer til 35 procent.

Forklaringen, på hvorfor ATP har tabt så mange penge, skal findes i den høje inflation, høje energipriser, stigende renter og faldende aktiekurser, lyder det. Alligevel er man fra ATP's side overrasket over, at det er gået så hurtigt.

Det siger Kim Johansen, der er direktør for risikostyring i ATP. Han er dog ikke enig i kritikken af, at ATP investerer med for stor risiko.