Millionbonusser: Energigigant truer konkurrent

Andel vil ikke finde sig i, at Ewii forsøger at tiltrække kunder ved at pege fingre ad andre selskabers millionsbonusser

Energiganten Andel truer nu konkurrenten Ewii med at gå rettens vej.

Det sker, efter at Ewii annoncerer med tekster som 'Nej tak til urimelig bonusser' og 'Få din strøm fra et energiselskab, der har en grænse på både elpris og lønbonusser'.

Det skriver Finans, der er kommet i besiddelse af et brev, som Andels advokater har sendt til Ewii.

I brevet kræver Andel, at Ewii øjeblikkelig stopper den form for markedsføring.

'Annoncerne og markedsføringen på EWIIs hjemmeside er misrekommanderende og utilbørlig', lyder det i brevet.

Administrerende direktør for Ewii Lars Bonderup Bjørn adviser pure at rette ind, da han mener, at selskabet er i sin gode ret til at udtrykke sig, som det gør.

Kæmpe bonusser

Ewiis annoncer skete i kølvandet på afsløringer om store millionbonusser til højtstående personer i danske energiselskaber.

Det gælder eksempelvis i Andel Danmark, der er ejet af Andel. Her er det kommet frem, at tre personer har optjent bonusser på mellem 250 og 300 millioner kroner hver.

Andel mener, at Ewiis markedsføring er ukorrekt, idet Andel og NRGI, der er medejer af Energi Danmark, nægter at udbetale de store bonusser, idet det hævdes, at bonusaftalerne er blevet indgået uden bestyrelsens viden.

De kritiserer desuden Ewii for ikke at nævne, at Ewii selv var medejer af Energi Danmark frem til november 2021, hvor Ewiis nuværende direktør, Lars Bonderup Bjørn, sad i bestyrelsen.

Ewii har fået indtil tirsdag 2. maj kl. 17 til at bekræfte, at deres markedsføring vil ophøre.

