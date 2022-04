Milliongevinster: Her har de scoret kassen

3,6 millioner kroner mere i friværdi på to år.

Det lyder vildt, men det er ikke desto mindre virkeligheden for den gennemsnitlige parcelhusejer i Frederiksberg Kommune, der nu i gennemsnit har hele 8,9 millioner kroner i samlet friværdi i sit parcelhus.

Det viser en opgørelse fra Realkredit Danmark, der har set på udviklingen i friværdier i kommunerne fra starten af 2020 og frem til i dag.

En million

I hele otte kommuner har boligejerne i gennemsnit forøget deres boligformue med en million kroner.

- Der er nogle voldsomme tal rundt omkring, og der kan man virkelig se, hvor stærkt det er gået på boligmarkedet over de senere år.

- På kun godt to år, er der for eksempel 26 kommuner, hvor boligejerne i gennemsnit har oplevet friværdistigninger på mere end en halv million kroner, siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Artiklen fortsætter under tabellen.



I modvind

Af opgørelsen fremgår det også, at det særligt er kommunerne omkring København, der har set de kraftigste prisstigninger.

Det har sammen med en meget hurtig stigning i boligrenterne gjort det endnu sværere for førstegangskøberne at komme ind på boligmarkedet.

Men det gør også boligmarkedet i netop disse områder mere sårbart over for prisfald, hvilket Realkredit Danmark også ser en betydelig risiko for vil ske i de dyrest prissatte områder.

-Vi må sige, at der er modvind forude for boligmarkedet. De ganske markante rentestigninger, vi har set over de seneste måneder, kan særligt i vækstområderne påvirke priserne negativt, for boligmarkedet er meget rentefølsomt.

- Og så er der jo en usikkerhed om, hvordan økonomien vil udvikle sig i lyset af krigen i Ukraine og den høje inflation, som suger købekraft ud af husholdninger og virksomheder. Derfor ser vi også, at der er en risiko for, at boligpriserne kan komme til at falde i løbet af 2022 og 2023.

Rentehop

I flere modeller for prisudviklingen på boligmarkedet vurderes det, at en renteforhøjelse med ét procentpoint fører til prisfald på boligmarkedet på mellem otte og 10 procent.

Inden for det seneste års tid er renten på det fastforrentede realkreditlån, som nye købere kreditgodkendes efter, steget med to procentpoint.

Renteforhøjelser kan imidlertid tage mere end et år for at slå igennem i priserne, men samtidig er der også andre faktorer, der trækker i den anden retning, understreger cheføkonomen. Blandt andet den høje beskæftigelse og det meget lave udbud af boliger.

Med de meget høje friværdier er de enkelte husholdninger også langt mere robuste i forhold til at håndtere eventuelle fald i boligpriserne.