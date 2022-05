Minister: Danmark er klar hvis Rusland lukker for gassen

Danmark er forberedt på, at Rusland måske lukker for gas til Danmark og andre europæiske lande. Det siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S).

Udmeldingen kommer i forbindelse med et møde for EU's energiministre i Bruxelles mandag. Her skal ministrene diskutere den optrapning i energikrigen, der i sidste uge førte til, at Rusland lukkede for gassen til Polen og Bulgarien.

- Vi har i noget tid været tvunget til at skulle forberede, hvad der sker, hvis gassen bliver lukket. Enten som følge af at Putin lukker for tilførslen, eller hvis vi i EU som del af sanktionerne lukker for at købe gas. Derfor er nødplanerne på plads, siger Dan Jørgensen.

Han lægger dog ikke skjul på, at et pludseligt stop for russisk energi vil have konsekvenser - især for en række danske virksomheder.

- Men vi har en plan for, hvad vi gør i den situation, siger Dan Jørgensen.

Putin har i overført betydning tændt ild til olie- og gaskrigen med sit krav om, at EU-landene skal betale med rubler for russisk energi. Målet for Putin er både at styrke den russiske valuta og ydmyge de energiafhængige EU-lande.

EU-Kommissionen kræver til gengæld, at den direkte betaling fra de europæiske selskaber skal ske i euro eller dollar. Ellers vil det ifølge kommissionen være et brud på sanktionerne.

Det var netop Polen og Bulgariens nej til at betale i rubler, der førte til stoppet for russisk gas.

Dan Jørgensen fastslår mandag, at han er overbevist om, at Ørsted og andre danske virksomheder også vil sige nej til at betale i rubler. Dermed er Danmark på direkte kollisionskurs med Putin:

- Det er bestemt ved lovgivning, at man skal overholde sanktionerne. Og det forventer jeg bestemt, at danske virksomheder gør. Og gør man ikke det, så er der helt faste procedure for, hvordan myndighederne i de enkelte lande assisteret af EU-Kommissionen skal reagere, siger Dan Jørgensen.

Ørsted har til udgangen af maj til at svare på, om man vil betale i rubler. Det vil selskabet afvise, har kommunikationschef Martin Barlebo tidligere oplyst til Ritzau i et skriftligt svar.

Mødet for energiministrene kommer, forud for at EU-Kommissionen i denne uge ventes at præsenterer et udspil til en sjette sanktionspakke.

Den næste sanktionspakke ventes at indeholde forslag om at udfase import af russisk olie ved udgangen af i år.

Dermed er der ikke lagt op til et omgående stop for køb af olie, der allerede nu kunne ramme Ruslands krig i Ukraine. Det talte den polske energiminister, Anna Moskwa, for på vej ind til mødet.

Det er dog især energiafhængige lande som Tyskland, der kæmper for en langsommere udfasning. Tyskland ønsker en overgangsperiode, til man har alternativer klar.

Fra dansk side ønsker regeringen så skrappe sanktioner som muligt, men det må ikke ske på bekostning af enigheden i EU, siger Dan Jørgensen.

- Vi kan ikke have en situation, hvor nogle lande gør et, og andre lande gør noget andet. Vi skal være helt fælles om de næste skridt, vi tager, siger Dan Jørgensen.

Han ønsker ikke at kommentere de konkrete sanktionsforslag fra EU-Kommissionen.