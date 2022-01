Minkavlere sælger ud: 20 millioner skind på auktion

Erhvervsmæssigt hold af mink er forbudt og har været det, siden millioner af mink i vinteren 2020 blev slået ned af frygt for et muteret coronavirus.

Men det danske auktionshus for mink, Kopenhagen Fur, har fortsat 20 millioner skind på lager.

De vil blive solgt på auktioner i 2022 og 2023, skriver mediet Agriwatch.

Første gang auktionshammeren falder i år, bliver hos Kopenhagen Fur i Glostrup i dagene 24.-28. februar.

Dernæst følger auktioner i april, juni, august og oktober. Her udbydes to millioner skind til skindkøbere fra hele verden.

Auktionen kommer til at foregå virtuelt grundet coronarestriktioner, fremgår det af auktionshusets hjemmeside.

De tidligere minkavlere vil formentlig følge auktionerne og ikke mindst prissætningen med stor spænding.

Ved en tilsvarende auktion sidste år blev gennemsnitsafregningen på danske skind 323 kroner.

Det har fået 700 minkavlere til at rette et søgsmål mod staten.

Minkavlerne fik nemlig 250 kroner stykket for de skind, de måtte destruere, fordi dyrene enten var konstateret smittede med covid-19 på farmene eller lå i zoner, hvor mink måtte destrueres frem for pelses.

Kopenhagen Fur forventer at sælge sine sidste skind på auktioner, der gennemføres i 2023.

I november 2020 blev det besluttet, at alle mink i Danmark skulle slås ned for at mindske smitte med - og mutationer af - coronavirus.

Men loven faldt først på plads i december samme år.

Det var efter et forløb, hvor det viste sig, at regeringen ikke havde sikret, at der var lovhjemmel til at aflive alle landets millioner af mink.

Et politisk flertal besluttede i september sidste år, at erhvervsmæssigt hold af mink fortsat skal være forbudt i Danmark frem til udgangen af 2022.

Beslutningen blev taget på baggrund af en risikovurdering fra Statens Serum Institut.

I vurderingen lød det, at hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko 'af ukendt størrelse'.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) har oplyst, at man i løbet af foråret 2022 vil vurdere, om man kan genoptage minkavl i 2023.