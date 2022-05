Mirror: Boris Johnson vil genindføre gammelt målesystem

Den britiske premierminister, Boris Johnson, ventes i næste uge at meddele, at nu kan de handlende i Storbritannien igen begynde at bruge de gamle måleenheder pund og ounce, hvis de vil.

Avisen Daily Mirror skriver, at Johnson planlægger at komme med meddelelsen fredag den 3. juni, så det falder sammen med landets fejring af dronning Elizabeths 70 år som regent.

Ifølge avisens oplysninger skal genindførelsen af de gamle måleenheder, der blev brugt, da Storbritannien havde et imperium, hjælpe med at tilfredsstille brexittilhængerne i Johnsons konservative parti.

I øjeblikket er der krise i partiet i forlængelse af skandalerne, hvor det har vist sig, at der blandt premierministerens medarbejdere blev drukket og festet, mens resten af landet var lukket ned under coronaen.

Det system, som Boris Johnson vil indføre, kaldes det imperiale system.

Og det var udbredt, da Storbritannien havde et stort imperium.

Imidlertid indførte EU ens regler på området. I år 2000 trådte EU's direktiv om måleenheder i kraft, og så blev metersystemet indført.

Det er det system, hvor vi måler i gram og kilo og i meter og kilometer.

Det er ikke sådan, at de gamle imperiale måleenheder har været helt væk fra de britiske forretninger.

Men metersystemets måleenheder skulle, da Storbritannien var medlem af EU, bruges ved en vare.

Dog måtte de imperiale måleenheder også gerne stå der, hvis man havde lyst.

Daily Mirror skriver, at mange voksne briter under 40 vil få problemer med at holde styr på, hvor meget en yard eller en ounce er.

En yard er 0,91 meter, og en ounce er 28,4 gram.

Det er ikke sådan, at metersystemet skrottes, men forretninger får frit valg.