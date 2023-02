Musk vil finde sin afløser som Twitter-chef senere i år

En ny topchef for Twitter er næppe lige på trapperne, hvis man spørger den nuværende administrerende direktør, Elon Musk.

Slutningen af 2023 vil nemlig være 'et godt tidspunkt' at finde en ny person, der kan stå i spidsen for det sociale medie.

Det siger Musk ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udtalelsen kommer under konferencen World Government Summit i Dubai onsdag.

Elon Musk har tidligere varslet, at han vil stoppe som topchef for Twitter, når han finder en, der er 'tåbelig' nok til at overtage jobbet.

- Jeg vil træde af som administrerende direktør, så snart jeg finder en, der er tåbelig nok til at tage jobbet!, skrev Musk i december på Twitter.

Løftet om at træde af kom, efter at han selv havde iværksat en afstemning, hvor han spurgte Twitter-brugere, om de syntes, han burde træde af som topchef. Det endte et klart flertal med at svare ja til.

Musk færdiggjorde i oktober sit køb af Twitter for et beløb svarende til omtrent 306 milliarder kroner.

Siden har der været en lang række overskrifter i amerikanske medier om hans ledelsesstil og den nye linje på det sociale medie.

Musk lagde ud med at fyre omkring halvdelen af Twitters 7500 ansatte.

Flere har i øvrigt sat spørgsmålstegn ved Musks evne til at udføre alle sine mange hverv lige godt.

Musk står blandt andet i spidsen for elbilproducenten Tesla og rumfartsselskabet SpaceX.

Selve opkøbet af Twitter endte i øvrigt som en langvarig sag for Musk.

Efter at have opkøbt Twitter-aktier i starten af året tilbød Musk at købe hele platformen for 44 milliarder dollar i april.

Han trak sig senere fra aftalen, men Twitters ledelse lagde sag an mod rigmanden for at sørge for, at han holdt sig til aftalen.

Det endte med, at mediet blev købt i oktober for den oprindeligt tilbudte købssum, men for at finansiere købet var Musk nødt til at sælge ud af sine Tesla-aktier for millioner af dollars.