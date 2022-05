Musk vil opkræve mindre beløb fra offentlige Twitter-brugere

Den amerikanske mangemilliardær Elon Musk udelukker ikke, at Twitter fremover vil opkræve 'et mindre beløb fra kommercielle og offentlige brugere'.

Det oplyser Elon Musk, som for nylig fik et købstilbud på techgiganten godkendt.

- Twitter vil altid være gratis for almindelige brugere, men måske et mindre beløb fra kommercielle og offentlige brugere vil blive opkrævet, skriver Musk på Twitter.

Twitter har ikke reageret på oplysningen efter en anmodning fra nyhedsbureauet Reuters.

Siden Tesla-stifteren fik godkendt sit købstilbud, er Elon Musk kommet med flere idéer, til hvordan det sociale medie skal se ud fremover.

Blandt andet har han sagt, at Twitter bør kryptere privatbeskeder, så brugere har de samme sikkerhedsstandarder som på eksempelvis WhatsApp.

Det skal de ifølge Musk af sikkerhedshensyn.

- Privatbeskeder på Twitter bør krypteres ligesom på Signal (krypteret beskedtjeneste, red.), så ingen kan overvåge eller hacke dine beskeder, skrev Elon Musk på Twitter i slutningen af sidste måned.

Derudover vil han have reklamer væk fra Twitter, fordi han mener, at annoncører får for stor påvirkning på, hvad brugerne må skrive og ikke må skrive.

50-årige Elon Musk er mest kendt for at være grundlægger af og direktør for elbilgiganten Tesla og for at være verdens rigeste mand.

Ifølge erhvervsmagasinet Forbes' årlige opgørelse havde Musk en personlig formue på 297,7 milliarder dollar - 2043 milliarder kroner.

Købsaftalen mellem Musk og Twitter blev indgået 25. april. Rigmanden skal betale 44 milliarder dollar. Det svarer til cirka 309 milliarder kroner.