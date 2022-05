Mystik: Kæmpefald på aktiemarkedet

Mandag formiddag er det danske C25-indeks pludselig styrtdykket med hele otte procent.

Det er uvist, om der er tale om et reelt kursdyk, eller om der nærmere er tale om eksempelvis en teknisk fejl.

Siden indekset dykkede omkring klokken lidt i ti, har det korrigeret sig og ligger nu på et minus på godt to procent.

De danske aktier er ikke de eneste, der har lidt et mystisk tab mandag morgen. Også de norske, tyske og svenske indeks styrtdykkede omkring samme tid.

Chefstrateg ved Nordea Andreas Østerheden fortæller, at også bankens analytikere arbejder på at finde ud af, hvad udsvinget skyldes.

- Vores teori lige nu er, at det kan skyldes en fejl, det kan for eksempel være en stor handel fra institutionel side, som ved en fejl er blevet eksekveret på ét tidspunkt frem for over eksempelvis hele dagen, siger Andreas Østerheden til Ekstra Bladet.

- Men vi ved det ikke endnu. Det er ekstremt, også fordi det jo ikke kun er det danske marked, der er ramt, fortsætter han.

Tør du? Sådan styrer du din pension

Opdateres ...