Mystisk dansker-firma afsløret: Vi bliver misbrugt

En gruppe af umage danskere har ført sig frem med hæderkronede selskaber som partnere til at sikre sig kontrakt på at bygge kraftværk til 7,7 milliarder kroner. Men selskaberne tager afstand fra danskerne

En gruppe af danskere bag selskabet Hybrid Power System Group (HPSG) har fusket med sine partnerskaber med hæderkronede industrivirksomheder.

Det har Ekstra Bladet i samarbejde med Danwatch kunne afsløre.

Danskerne har på ryggen af industrigiganter som tyske Deutz og svensk-schweiziske ABB sikret sig en kontrakt om at opføre et banebrydende grønt kraftværk i U-landet Surinam i Sydamerika til 7,7 milliarder kroner.

Men det er lodret løgn, oplyser firmaerne.

- Vi har undersøgt sagen internt og vi har intet at gøre med et dansk selskab, der hedder HPSG. De misbruger vores navn og vi kontakter dem for at bede dem om at fjerne vores navn fra hjemmesiden, siger Christian Ludwig, kommunikationschef i Deutz.

Efter Ekstra Bladet og Danwatch henvendte sig til Deutz, kontaktede selskabet ifølge kommunikationschefen HPSG og bad dem om at fjerne logoet fra deres hjemmeside. Men der kom aldrig svar fra danskerne, oplyste Christian Ludwig senere.

Bag HPSG står et umage udsnit af personer, der tilsyneladende ingen erfaring har med grøn energi.

En murer og tidligere Robinson-deltager ved navn Benny Falk er direktør. Et tidligere medlem af Folketinget, Niels Jørgen Langkilde er pressedirektør. En midaldrende mand med 10 konkurser bag sig er som grundlægger og opfinder, og en tidligere topchef ved navn Jesper Carvalho Andersen med base i Portugal er medstifter og pengemand.

Her er mændene bag mystisk firma

Opfinderen: Jesper Nielsen har ifølge CVR-registeret 10 konkurser bag sig og er opfinder af den banebrydende teknologi. Han er uddannet skibsbygger og medstifter af HPSG. Foto: Privat Pengemanden: Jesper Carvalho Andersen er ifølge Benny Falk rådgiver for HPSG, der hjælper med finansieringen. Men ifølge Carvalhos egen hjemmeside er han medstifter af selskabet tilbage i 2014. Carvalho Andersen var direktør for den skandinaviske del af tøjmærket Zara i 00'erne. Foto: Rune Johansen / Ritzau Scanpix Direktøren: Benny Falk var i 2001 med i Robinson-ekspeditionen og har tidligere haft et murerfirma. De senere år, har han haft selskaber i Storbritannien. Hvor han bor i dag, vil han ikke fortælle, men det er ikke i Danmark. Foto: Ekstra Bladet Eks-politikeren: Niels Jørgen Langkilde har siddet i Folketinget for Konservative fra 1994-1998. Ved det kommende kommunalvalg, stiller han op for samme parti i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han har en lille ejerandel af HPSG. Ved siden af erhvervseventyret er han formand for Patientforeningen. Foto: Privat Cannabis-direktøren:Michael Lumby er ifølge HPSG's hjemmeside driftsdirektør i selskabet. Lumby er tidligere medejer af cannabis-selskabet Cibid Group og var indtil i sommer direktør i samme. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Misbrugt

Også den danske teknologivirksomhed Deif er uforstående over for, at HPSG hævder at have underskrevne partnerskaber med dem.

- Vi har ingen relation til HPSG og vi kender ikke noget til dem. De har bare snuppet vores logo og sat det på deres hjemmeside, lyder det fra Vibeke Trærup, Global Marketing Manager hos Deif.

Deif kontaktede derefter på vegne af Ekstra Bladet og Danwatch den store kinesiske vindmølleproducent Mingyang Windpower, som danskerne også bryster sig af at være partnere med. Her var afvisningen også klar: Intet samarbejde med danskerne.

Jørgen Løgstrup er direktør i firmaet Rootzone optræder også på HPSG's hjemmeside.

- Siger de, at de også har en aftale med os? For så kan jeg roligt sige, at det passer i hvert fald ikke, siger han og griner.

Han blev dog kontaktet af HPSG vedrørende projektet i Surinam, men den krævede dokumentation nåede aldrig frem, fortæller Jørgen Løgstrup.

- De kom i foråret med det her Surinam-projekt, hvor de ville have os til at rense det vand, der skal bruges til at spalte brint ud (i kraftværket, red.). Og der skal bruges store mængder vand. Det sagde vi, at det kan vi godt, men vi skal lige vide lidt mere.

- Og når vi så beder om dokumentation, så kommer der aldrig noget, siger han.

Fastholder samarbejde

På trods af selskabernes store utilfredshed med at være annonceret på HPSG's hjemmeside, fastholder HPSG, at der er underskrevne kontrakter. De er blot så hemmelige, at firmaerne ikke engang må sige, at de findes, lyder det.

Hvorfor HPSG så selv bryder de meget hemmelige aftaler ved at offentliggøre selskaberne på deres hjemmeside, er der ikke kommet noget godt svar på.

Trods knap to ugers frist, har HPSG da heller ikke kunne fremvise nogen som helst form for dokumentation for de påståede samarbejder.

Det er da også en forklaring, som de nævnte partnere, på nær MIngyang Windpower som ikke har svaret inden deadline, efterfølgende har afvist over for Danwatch og Ekstra Bladet: Der findes ingen hemmelige aftaler med danskerne.

'Meget suspekt'

Sammenholdt med hemmelighedskræmmeri om, hvem de krævede million-investorer til projektet i Surinam skulle være og en selskabsstruktur uden åbenlys logik, får det alarmklokkerne til at ringe hos eksperter, som er blevet forelagt sagen.

- Det ser meget suspekt ud. Sandsynligheden for, at det er en legitim forretning, vil jeg vurdere som værende meget lav, siger Tom Kirchmaier, professor og forsker ved CBS og London School of Economics med speciale i økonomisk kriminalitet.

- Spørgsmålet for mig at se er, om der er tale om hvidvask i stor skala, eller om de har gang i noget andet. Men på nuværende tidspunkt er der ikke en rygende pistol, siger han videre.

Ekstra Bladet og Danwatch har fået afslag på aktindsigt hos Udenrigsministeriet i korrespondance om HPSG med henvisning til, at nogle dokumenter 'indgår i en sag inden for strafferetsplejen'.

Hvad det dækker over er imidlertid uvist, og folkene bag HPSG afviser da også at være blevet kontaktet af politiet, samt at der skulle foregå noget problematisk eller ulovligt.