Mystisk dansker-firma er færdige

Ved du noget? Så skriv fortroligt til Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk, eller krypteret til Ryrso@protonmail.com

Der bliver ikke noget banebrydende grønt kraftværk til 7,7 milliarder kroner opført i det fattige land Surinam, selvom en umage gruppe af danskere ellers havde indgået kontrakt med Surinam om.

I hvert fald ikke, hvis det står til det sydamerikanske lands regering, der har valgt at annullere kontrakten med danskerne og deres selskab Hybrid Power System Group (HPSG), oplyser regeringen i en pressemeddelelse.

Afsløret

Annulleringen af kontrakten kommer i kølvandet på afsløringer bragt i Ekstra Bladet og mediet Danwatch om HPSG og danskerne bag.

For eksempel er det kommet frem, at danskerne har løjet om at have samarbejder med nogen af de mest hæderkronede teknologivirksomheder i verden.

Danskerne bag HPSG tæller blandt andre den tidligere robinsondeltager og Benny Falk, tidligere medlem af Folketinget for Konservative Niels Langkilde, den selverklærede opfinder Jesper Nielsen og tidligere direktør i cannabis-selskabet Michael Lumby.

Artiklen fortsætter under galleriet - åbn galleriet i fuld skærm og se mændene bag.



Her er mændene bag mystisk firma

Fuld skærm

Opfinderen: Jesper Nielsen har ifølge CVR-registeret 10 konkurser bag sig og er opfinder af den banebrydende teknologi. Han er uddannet skibsbygger og medstifter af HPSG. Foto: Privat Pengemanden: Jesper Carvalho Andersen er ifølge direktør i HPSG Benny Falk rådgiver for HPSG, der hjælper med finansieringen. Men ifølge Carvalhos egen hjemmeside er han medstifter af selskabet tilbage i 2014. Carvalho Andersen var direktør for den skandinaviske del af tøjmærket Zara i 00'erne. Foto: Rune Johansen / Ritzau Scanpix Direktøren: Benny Falk var i 2001 med i Robinson-ekspeditionen og har tidligere haft et murerfirma. De senere år, har han haft selskaber i Storbritannien. Hvor han bor i dag, vil han ikke fortælle, men det er ikke i Danmark. Foto: Ekstra Bladet Eks-politikeren: Niels Jørgen Langkilde har siddet i Folketinget for Konservative fra 1994-1998. Ved kommunalvalget, stillede han op for samme parti i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han har en lille ejerandel af HPSG. Ved siden af erhvervseventyret er han formand for Patientforeningen. Foto: Privat Cannabis-direktøren:Michael Lumby er ifølge HPSG's hjemmeside driftsdirektør i selskabet. Lumby er tidligere medejer af cannabis-selskabet Cibid Group og var indtil i sommer direktør i samme. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Alarmklokker ringer

Adskillige af de selskaber, danskerne kaldte samarbejdspartnere på deres hjemmeside, nægtede kendskab til danskerne og betragtede det som et misbrug af deres navn. Efter afsløringerne forsvandt firmaerne fra HPSG's hjemmeside.

Sammenholdt med stort hemmelighedskræmmeri om, hvor de 7,7 milliarder kroner til kraftværket skulle komme fra, at ingen af folkene bag tilsyneladende har erfaring med at bygge kraftværker og en mærkværdig selskabskonstruktion fik alarmklokkerne til at ringe hos eksperter i økonomisk kriminalitet.

Danskerne har igen og igen understreget, at der intet problematisk foregår i selskabet. Alligevel har de på intet tidspunkt kunnet dokumentere, hvor de mange penge skulle komme fra eller deres påståede kontrakter med partnervirksomhederne.

Undersøges

Regeringen i Surinam har fremført kraftværket som et sandt prestigeprojekt og har tidligere lagt vægt på, at deltagelsen af advokatgiganten DLA Piper i forhandlingerne med danskerne gav projektet legitimitet.

På trods af, at advokat og partner i DLA Piper Per Buttenschøn nægtede at have deltaget i forhandlingerne med det danske fupfirma, kunne Ekstra Bladet og Danwatch afsløre, at topadvokaten havde spillet en vigtig rolle i forhandlingerne.

DLA Pipers ledelse i Danmark holdt dog hånden over Buttenschøn og nøjedes med 'disciplinære reaktioner' over for advokaten med møderet for højesteret.

Afsløringerne af topadvokatens involvering i forhandlingerne har dog også fået advokaternes vagthund Advokatrådet til at gå ind i sagen, og her undersøger man fortsat sagen.