Næsten halvdelen af Sudan kan få problemer med at skaffe mad

En igangværende konflikt i Sudan kan sende næsten halvdelen af landets befolkning ud i sult eller problemer med fejlernæring.

Det vurderer FN's Fødevareprogram fredag.

- Antallet af personer med akut fødevareusikkerhed i Sudan vil øges med mellem 2 og 2,5 millioner mennesker.

- Det vil øge antallet til 19 millioner mennesker i løbet af de næste tre til seks måneder, hvis den nuværende konflikt fortsætter, siger Farhan Haq, der er talsmand for FN's generalsekretær.

19 millioner er lidt under halvdelen af Sudans indbyggertal på 45 millioner.

Sudan - og særligt hovedstaden Khartoum - har været plaget af hårde kampe i næsten tre uger. Urolighederne brød ud 15. april.

Konflikten står mellem Sudans hær og den paramilitære organisation RSF.

De er blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre. Et at stridspunkterne er angiveligt, hvorvidt RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

De seneste tre uger har de stridende parter flere gange forsøgt sig med våbenhviler. Hidtil er de dog ikke blevet overholdt.

Fredag aften oplyser Sudans hær, at man vil give det endnu et forsøg.

Hæren har sendt en delegation til Saudi-Arabien for at deltage i samtaler om våbenhvile. USA og Saudi-Arabien har taget initiativ til samtalerne.

Både Sudans hær og RSF har sagt, at de kun vil diskutere en humanitær våbenhvile. De er ikke klar til at forhandle om en reel ende på konflikten.