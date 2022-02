Næstformand i Danske Bank var involveret i stor skattesag

Næstformand i Danske Bank Jan Thorsgaard Nielsen har været direktør i et selskab i Luxembourg, der var med til at føre milliarder af kroner i skattely.

Det skriver både TV 2 og Politiken.

Jan Thorsgaard Nielsen var fra 2006 til 2011 direktør i flere virksomheder, der hørte under den tidligere ejer af TDC - konsortiet Nordic Telephone Company (NTC).

Næstformanden i Danske Bank har ifølge de to medier spillet en aktiv rolle i fem kapitalfondes overtagelse af TDC i 2006.

I maj og november slog domme fra Østre Landsret fast, at de fem kapitalfonde havde misbrugt reglerne, da der blev ført milliarder fra TDC ud af Danmark. Det skete til skattely som Caymanøerne og Guernsey uden at betale skat i Danmark.

Dommen er anket til Højesteret. Sagen skal efter planen behandles der til august i år.

Jan Thorsgaard Nielsen var ifølge de to medier partner i en af de fem kapitalfonde. Desuden var han registreret som direktør i de luxembourgske selskaber, som var centrale i forhold til at sende pengene ud af Danmark.

Næstformanden har ikke ønsket at stille op til interview med nogen af de to medier. Til Politiken har han dog givet en skriftlig kommentar:

- Jeg tager på det kraftigste afstand fra enhver form for skatteunddragelse, hvilket der så heller ikke er tale om i disse sager omkring ejerskabet af TDC.

- Disse sager fandt sted for efterhånden en hel del år siden og inden for den gældende lovgivning på det tidspunkt. Der er tale om kildeskattesager, som er drøftet i åben dialog mellem Skat og de selskaber, der købte og ejede TDC i en årrække, lyder det i det skriftlige svar.

Ifølge Politiken var der dog ikke tale om 'åben dialog', som næstformanden i Danske Bank skriver i sit svar.

De fem kapitalfonde lavede i 2006, 2008 og 2009 hemmelige aftaler med skattemyndighederne i Luxembourg. Det gjorde, at de have en skatteprocent på helt ned til 0,03 procent.

Skat i Danmark kendte på daværende tidspunkt ikke til de aftaler, skriver Politiken.

Jan Thorsgaard Nielsen blev udpeget som næstformand i Danske Bank i 2018 i kølvandet på bankens hvidvaskskandale.

Han blev udpeget af storaktionæren i banken Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

Hun lagde blandt andet vægt på Jan Thorsgaard Nielsens gode etik, skriver de to medier.

Der er skærpede krav til ledelser og bestyrelser i banker, når det eksempelvis angår etik og moral.

Af dem fremgår det blandt andet, at et medlem af bestyrelse eller direktion i en finansiel virksomhed skal have et tilstrækkelig godt omdømme og udvise hæderlighed og integritet, lyder det af de såkaldte Fit and Proper-regler fra Finanstilsynet.