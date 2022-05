Nationalbankdirektør: Varmecheck vil skubbe til inflationen

Hvis udvalgte befolkningsgrupper får bevilget varmechecks som følge af de højere energipriser, så risikerer man at få den danske økonomi til at koge over.

Det siger nationalbankdirektør Signe Krogstrup til Berlingske.

- Hvis der vedtages kompensationsordninger, som ikke modsvares af offentlige besparelser eller højere skatter, så vil det forstærke presset på økonomien og dermed skubbe yderligere til lønstigninger og inflation.

- Det er ikke hensigtsmæssigt at smide yderligere brænde på bålet i den nuværende situation, siger hun.

Reaktionen kommer, samtidig med at regeringen sammen med Folketingets øvrige partier forhandler om, hvilke befolkningsgrupper der skal modtage en hjælpende hånd med de højere forbrugerpriser.

Savner nuancer

Nogle af Folketingets partier vil ikke nøjes med at give de ældre en hjælpende hånd, som det ellers har været diskuteret. Man vil også hjælpe studerende, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) savner nuancer i kritikken og afviser, at 'målrettede' checks vil føre til endnu højere inflation.

Han erkender, at der er et pres på de økonomiske ressourcer i øjeblikket, men fastslår samtidig, at man ikke kan forhindre, at nogle danskere vil kunne mærke priserne stige.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Varmechecken skaber endnu engang problemer for regeringen. Den bliver udregnet efter indkomst fra 2020, hvilket skaber en ubalance, mellem hvem der modtager den, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen Joachim B. kaldte tidligere på året varmechecken for mareridts-checken.

Kommer en regning

Nationalbankdirektøren påpeger dog, at der kommer til at være en regning, som skal betales i sidste ende. Og det kommer til at være i form af lavere forbrug, hvilket hjælpepakker kommer til at udskyde, vurderer hun.

Ifølge regeringen vil man finansiere hjælpepakkerne ved at øge det offentlige underskud.

Budgetloven, som skal sørge for ansvarlig økonomisk politik, kan nemlig fraviges i ekstraordinære situationer. Og Danmark befinder sig lige nu i en ekstraordinær situation, siger Simon Kollerup.