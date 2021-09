Nationalbanken sænker renten

For at svække kronen, der har ligget stærkt over for euroen, sænker Nationalbanken nu sine allerede negative renter yderligere.

Det oplyser Nationalbanken i en pressemeddelelse.

Både folio-, indlåns- og udlånsrenten sænkes med 0,1 procentpoint til henholdsvis 0,6 procent, 0,6 procent og 0,45 procent.

Nationalbanken oplyser, at rentenedsættelsen sker på baggrund af Nationalbankens køb af valuta i markedet.

Styrketegn

Ifølge Lars Olsen, cheføkonom hos Danske Bank, er det et godt tegn for den danske krone, at National Banken sænker renten.

- Da coronakrisen ramte, satte de renten op for at styrke kronen. Nu er krisen ovre, så kan de sænke den igen, lyder det fra cheføkonomen.

Ifølge Lars Olsen er ændringen ikke noget, den gængse dansker vil mærke.

- Men man kan notere sig, at det er et tegn på, at den danske krone klarer sig godt.