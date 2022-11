Nato-lande hjælper vinterkolde Ukraine

Nato-landene vil fortsætte med at støtte Ukraine. Det skal blandt andet ske med brændstof og generatorer, som kan kompensere for de ødelagte kraftværker efter russiske missilangreb.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde efter den første dag af Nato-landenes møde i Bukarest.

- Putins brutale missilangreb på civil infrastruktur er et forsøg på at holde Ukraine koldt og mørkt i denne vinter.

- Putin prøver at bryde det ukrainske folks vilje. Men på dette møde i Bukarest sender Nato-allierede et stærkt signal om enighed og fortsat støtte til Ukraine, siger Jens Stoltenberg.

Håbet er, at generatorerne hurtigt vil kunne opstilles i Ukraine og dermed kompensere for, at strømmen flere steder er blevet afbrudt. Også vand- og varmeforsyningen er ramt.

Dermed imødekommer Nato-landene det ene af de to store ønsker fra Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba. I forbindelse med Nato-mødet i Bukarest siger Kuleba ifølge Reuters til journalister, at der både er brug for generatorer og luftforsvarssystemer.

- Hvis vi har generatorer, kan vi genskabe vores energiforsyning. Hvis vi har luftforsvarssystemer, kan vi beskyttes os imod de næste russiske missilangreb, siger Dmytro Kuleba ifølge Reuters.

Kuleba peger på flere konkrete luftforsvarssystemer blandt andet IRIS-, Hawk-, og Patriot-missilsystemer.