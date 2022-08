Nedturen fortsætter for dansk aktie

Tirsdag er Bavarian Nordic-aktien i skrivende stund faldet med knap otte procent. Det er anden dag i streg, at aktien dykker gevaldigt.

Også onsdag faldt aktien således med lidt over otte procent.

Per Hansen, investeringsøkonom hos handelsplatformen Nordnet, forklarer over for Euroinvestor, at dykket ikke umiddelbart skyldes selskabsnyheder:

- En del af forklaringerne til de seneste dages nedtur – ud over tømmermænd efter store stigninger – kan være et generelt fald i biotek-aktier, eksempelvis danske Zealand Pharma, og måske også efterdønninger efter amerikansk lovgivning om medicinalpriser, siger han.

Rødt C25-indeks

C25-indekset er generelt præget af fald tirsdag. Også Pandora har således i skrivende stund tabt omkring syv procent. De bliver efterfulgt af GN Store Nord, Rockwool og Netcompany Group, der har smidt henholdsvis 6,8, 5,3 og 4,3 procent.

Novo Nordisk er den aktie i indekset, der er steget mest. Den ligger i skrivende stund med en stigning på på 2,5 procent.

Samlet set er C25-indekset svagt lyserødt med et fald på knap 0,5 procent.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Chefstrateger: Sådan skal du investere lige nu