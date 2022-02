Nedturen fortsætter: SAS-aktien bløder

Det har været en hård uge for SAS' aktionærer - kursen er de seneste to dage faldet

Det bliver ved med at gå ned for SAS' aktiekurs. Flyselskabet dykkede ved lukketid onsdag med næsten 20 procent, og den fortsætter ned torsdag morgen.

I de tidlige timer var den helt nede og aflevere yderligere 9 procent af kursen - men den er ved nu landet omkring et fald på 4,5 procent i skrivende stund torsdag eftermiddag.

De hårde dage fortsætter dermed for SAS efter vinterferien blev kickstartet med strejkende bagagepersonale.

Konkurs-alarm

Det er en analyse fra den norske storbank DNB, der for alvor lader til at have sendt SAS i modvind. DNB konkluderede på baggrund af sin analyse, at en konkurs lurede rundt om hjørnet, hvis ikke de gennemgik en restrukturering.

'Med et estimeret tab før skat i første kvartal på omkring 1,9 mia. svenske kr., forhøjet gæld og en ikke-konkurrencedygtig omkostningsposition ser SAS ud til at nærme sig konkurs medmindre selskabet kan gennemgå en restrukturering,' skriver DNB-analytikerne Ole Martin Westgaard og Simen Aas i opgørelsen.

Den redningsplan kan dog vise sig at blive noget besværlig for SAS, hvis de skal ud på det åbne marked. .

- Inden for nogle kvartaler kan vi sagtens stå i en situation, hvor SAS kan få mere end svært ved at gå ud og få de almindelige finansmarkeder til at være med på en rekonstruktion, sagde Jacob Pedersen, luftfartsanalytiker i Sydbank til Ritzau ovenpå nyheden om DNB's chokrapport. .