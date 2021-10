Nemlig.com-ejer får uger til at finde løsning i København

Der er torsdag aften skrevet endnu et kapitel i striden mellem Københavns Kommune og selskabet Intervare, der ejer onlinesupermarkedet Nemlig.com.

Intervare har fået frem til 1. november til at indføre en ny model for deres chauffører. Målet er at sikre, at chaufførerne får vilkår, der lever op til kommunens arbejdsklausul.

Ellers kan kontrakten opsiges med selskabet, der har kontrakt med kommunen om at bringe varer ud til ældre og udsatte borgere. Det oplyser Økonomiforvaltningen i en pressemeddelelse.

Samtidig tildeles Intervare dagbøder på 7200 kroner. Det gælder, indtil de chauffører, som ifølge kommunen er blevet underbetalt, har fået deres penge.

Beslutningen er truffet af et flertal i Borgerrepræsentationen. Den beslutning er Intervare dog ikke enig i.

Selskabets kommercielle direktør, Mikkel Pilemand, mener, at sagen har principiel betydning. Både for Intervare og for andre leverandører.

- Vi vil derfor nu afvente, at vi får udlagt det politiske flertals beslutning i en formel og juridisk gældende version fra Københavns Kommune.

- Herefter vil vi tage endeligt stilling til, hvad vi så gør, siger han i en pressemeddelelse.